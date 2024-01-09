Умер российский журналист Михаил Войтенко

В больнице Таиланда скончался российский журналист Михаил Войтенко
В больнице Таиланда скончался главный редактор «Морского бюллетеня» Михаил Войтенко. Об этом сообщили медицинские работники учреждения.
«В Таиланде скончался эксперт по морским перевозкам и главред „Морского бюллетеня“ Михаил Войтенк», — пишут РИА Новости. Они ссылаются на свои контакты в медицинской сфере.
О знаменит тем, что играл существенную роль в спасении экипажа теплохода «Фаина» и событиях, связанных с захватом «Арктик си». Также журналист помогал в освобождении сухогруза «Леман тимбер».
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