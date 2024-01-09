09 января 2024

Умер российский журналист Михаил Войтенко

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В больнице Таиланда скончался российский журналист Михаил Войтенко Фото:

В больнице Таиланда скончался главный редактор «Морского бюллетеня» Михаил Войтенко. Об этом сообщили медицинские работники учреждения.

«В Таиланде скончался эксперт по морским перевозкам и главред „Морского бюллетеня“ Михаил Войтенк», — пишут РИА Новости. Они ссылаются на свои контакты в медицинской сфере.

О знаменит тем, что играл существенную роль в спасении экипажа теплохода «Фаина» и событиях, связанных с захватом «Арктик си». Также журналист помогал в освобождении сухогруза «Леман тимбер».

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В больнице Таиланда скончался главный редактор «Морского бюллетеня» Михаил Войтенко. Об этом сообщили медицинские работники учреждения. «В Таиланде скончался эксперт по морским перевозкам и главред „Морского бюллетеня“ Михаил Войтенк», — пишут РИА Новости. Они ссылаются на свои контакты в медицинской сфере. О знаменит тем, что играл существенную роль в спасении экипажа теплохода «Фаина» и событиях, связанных с захватом «Арктик си». Также журналист помогал в освобождении сухогруза «Леман тимбер».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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