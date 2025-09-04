В районе села Садки в Сумской области отряд колумбийских наемников ошибочно вступил в бой с отдельной бригадой ВСУ. Есть погибшие. Об этом сообщили в российских силовых структурах.
«В районе Садков отряд колумбийских наемников по ошибке вступил в бой с группой военнослужащих 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ, чья задача была оборудовать позиции в лесном массиве», — указано в сообщении. Его приводит РИА Новости. Отмечается, что есть потери со стороны ВСУ.
Это уже не первый случай «дружественного огня» между наемниками из Колумбии и ВСУ. В августе был зафиксирован инцидент, когда из-за плохой координации наемники и военнослужащие 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ открыли огонь друг по другу.
