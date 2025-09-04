Дегтярев: Россия готовится принять участие в Олимпийских играх в полном составе

Дегтярев выступил в рамках сессии «Спортивная дипломатия: новые вызовы и возможности»
Дегтярев выступил в рамках сессии «Спортивная дипломатия: новые вызовы и возможности» Фото:
Россия готовится принять участие в Олимпийских играх 2028 года. Об этом заявил министр спорта РФ и глава Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев.

«Готовимся принять участие в Олимпийских играх 2028 года в полном составе», — сказал Дегтярев на Восточном экономическом форуме во Владивостоке. Его слова передает ТАСС. Выступление прошло в рамках сессии «Спортивная дипломатия: новые вызовы и возможности».

Олимпийские игры пройдут в Лос-Анджелесе. В последние годы российские спортсмены сталкивались с ограничениями и частичным отстранением от международных соревнований, включая Олимпийские игры. Причиной этому стали санкции, связанные с политической ситуацией в мире. Теперь, стало известно, что вопрос о возвращении российских спортсменов к участию в международных соревнованиях начал сдвигаться с мертвой точки.

