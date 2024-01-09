На пермском заводе, резко снизившем прибыль, назначен новый топ-менеджер

Новым директором Лысьвенского завода эмалированной посуды стал Евгений Гайдышев

10 января 2024 в 11:15 Размер текста - 17 +

Срок действия полномочий нового топ-менеджера составляет пять лет Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU На пермском АО «Лысьвенский завод эмалированной посуды» (АО «ЛЗЭП»), которое в 2022 году резко сократило прибыль, сменился директор. Иван Огородов, возглавлявший предприятие с марта 2021 года, досрочно сложил полномочия. Новым топ-менеджером завода назначен Евгений Гайдышев. Соответствующее решение было принято на собрании наблюдательного совета акционерного общества. «Решение совета директоров АО „ЛЗЭП“ — досрочно прекратить полномочия Огородова Ивана Аркадьевича. Назначить на должность директора акционерного общества Гайдышева Евгения Владимировича на срок пять лет. Решение принято единогласно», — сообщается в протоколе собрания наблюдательного совета АО «ЛЗЭП» на сайте Центра раскрытия корпоративной информации. Лысьвенский завод эмалированной посуды был основан в 1913 году. На сегодня он является одним из крупнейших предприятий Пермского края и входит в состав промышленной группы «Линрог». Завод выпускает посуду из алюминия, нержавеющей стали и чугуна. В 2022 году чистая прибыль предприятия составила 11,2 млн рублей, снизившись по сравнению с 2021 годом в 20 раз. После этого АО «ЛЗЭП» отказалось от выплаты дивидендов, но при этом начислило премии совету директоров. Также завод взял многомиллионный кредит.

На пермском АО «Лысьвенский завод эмалированной посуды» (АО «ЛЗЭП»), которое в 2022 году резко сократило прибыль, сменился директор. Иван Огородов, возглавлявший предприятие с марта 2021 года, досрочно сложил полномочия. Новым топ-менеджером завода назначен Евгений Гайдышев. Соответствующее решение было принято на собрании наблюдательного совета акционерного общества. «Решение совета директоров АО „ЛЗЭП“ — досрочно прекратить полномочия Огородова Ивана Аркадьевича. Назначить на должность директора акционерного общества Гайдышева Евгения Владимировича на срок пять лет. Решение принято единогласно», — сообщается в протоколе собрания наблюдательного совета АО «ЛЗЭП» на сайте Центра раскрытия корпоративной информации. Лысьвенский завод эмалированной посуды был основан в 1913 году. На сегодня он является одним из крупнейших предприятий Пермского края и входит в состав промышленной группы «Линрог». Завод выпускает посуду из алюминия, нержавеющей стали и чугуна. В 2022 году чистая прибыль предприятия составила 11,2 млн рублей, снизившись по сравнению с 2021 годом в 20 раз. После этого АО «ЛЗЭП» отказалось от выплаты дивидендов, но при этом начислило премии совету директоров. Также завод взял многомиллионный кредит.