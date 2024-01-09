09 января 2024

На пермском заводе, резко снизившем прибыль, назначен новый топ-менеджер

Новым директором Лысьвенского завода эмалированной посуды стал Евгений Гайдышев
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Председатель совета директоров ПАО «Газпром» Виктор Зубков посетил Сафакулевский район. Курган, депутат, чиновник, документы, дипломат, папка с документами
Срок действия полномочий нового топ-менеджера составляет пять лет Фото:

На пермском АО «Лысьвенский завод эмалированной посуды» (АО «ЛЗЭП»), которое в 2022 году резко сократило прибыль, сменился директор. Иван Огородов, возглавлявший предприятие с марта 2021 года, досрочно сложил полномочия. Новым топ-менеджером завода назначен Евгений Гайдышев. Соответствующее решение было принято на собрании наблюдательного совета акционерного общества.

«Решение совета директоров АО „ЛЗЭП“ — досрочно прекратить полномочия Огородова Ивана Аркадьевича. Назначить на должность директора акционерного общества Гайдышева Евгения Владимировича на срок пять лет. Решение принято единогласно», — сообщается в протоколе собрания наблюдательного совета АО «ЛЗЭП» на сайте Центра раскрытия корпоративной информации.

Лысьвенский завод эмалированной посуды был основан в 1913 году. На сегодня он является одним из крупнейших предприятий Пермского края и входит в состав промышленной группы «Линрог». Завод выпускает посуду из алюминия, нержавеющей стали и чугуна. В 2022 году чистая прибыль предприятия составила 11,2 млн рублей, снизившись по сравнению с 2021 годом в 20 раз. После этого АО «ЛЗЭП» отказалось от выплаты дивидендов, но при этом начислило премии совету директоров. Также завод взял многомиллионный кредит.

Главные новости Перми и края уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
На пермском АО «Лысьвенский завод эмалированной посуды» (АО «ЛЗЭП»), которое в 2022 году резко сократило прибыль, сменился директор. Иван Огородов, возглавлявший предприятие с марта 2021 года, досрочно сложил полномочия. Новым топ-менеджером завода назначен Евгений Гайдышев. Соответствующее решение было принято на собрании наблюдательного совета акционерного общества. «Решение совета директоров АО „ЛЗЭП“ — досрочно прекратить полномочия Огородова Ивана Аркадьевича. Назначить на должность директора акционерного общества Гайдышева Евгения Владимировича на срок пять лет. Решение принято единогласно», — сообщается в протоколе собрания наблюдательного совета АО «ЛЗЭП» на сайте Центра раскрытия корпоративной информации. Лысьвенский завод эмалированной посуды был основан в 1913 году. На сегодня он является одним из крупнейших предприятий Пермского края и входит в состав промышленной группы «Линрог». Завод выпускает посуду из алюминия, нержавеющей стали и чугуна. В 2022 году чистая прибыль предприятия составила 11,2 млн рублей, снизившись по сравнению с 2021 годом в 20 раз. После этого АО «ЛЗЭП» отказалось от выплаты дивидендов, но при этом начислило премии совету директоров. Также завод взял многомиллионный кредит.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...