Советник губернатора Махонина получил новую должность

Советника губернатора Пермского края Андрея Ипатова перевели на новую должность. С 11 января он назначен заместителем регионального министра спорта.
«С 11 января к исполнению обязанностей заместителя министра физической культуры и спорта Пермского края приступил Андрей Ипатов. Он будет курировать взаимодействие с региональными спортивными федерациями и подведомственными учреждениями», — пишет «Коммерсант Прикамье». Раньше эти обязанности никто из заместителей министра не выполнял.
Про Андрея Ипатова известно, что он выпускник Пермского государственного гуманитарно-педагогического университета. Также у него есть диплом НИУ «Высшая школа экономики».
Главные новости Перми и края уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.