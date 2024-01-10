10 января 2024

Советник губернатора Махонина получил новую должность

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Заседание законодательного собрания СО. Екатеринбург, чиновник, костюм, должность, функционер, дресс код, деловой стиль одежды
Ипатов приступил к обязанностям с 11 января Фото:

Советника губернатора Пермского края Андрея Ипатова перевели на новую должность. С 11 января он назначен заместителем регионального министра спорта.

«С 11 января к исполнению обязанностей заместителя министра физической культуры и спорта Пермского края приступил Андрей Ипатов. Он будет курировать взаимодействие с региональными спортивными федерациями и подведомственными учреждениями», — пишет «Коммерсант Прикамье». Раньше эти обязанности никто из заместителей министра не выполнял.

Про Андрея Ипатова известно, что он выпускник Пермского государственного гуманитарно-педагогического университета. Также у него есть диплом НИУ «Высшая школа экономики».

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Советника губернатора Пермского края Андрея Ипатова перевели на новую должность. С 11 января он назначен заместителем регионального министра спорта. «С 11 января к исполнению обязанностей заместителя министра физической культуры и спорта Пермского края приступил Андрей Ипатов. Он будет курировать взаимодействие с региональными спортивными федерациями и подведомственными учреждениями», — пишет «Коммерсант Прикамье». Раньше эти обязанности никто из заместителей министра не выполнял. Про Андрея Ипатова известно, что он выпускник Пермского государственного гуманитарно-педагогического университета. Также у него есть диплом НИУ «Высшая школа экономики».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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