10 января 2024

В Перми поступили в продажу футболки с фразами из сериала «Слово пацана». Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Открытие магазина 654 Store. Перезентация бренда Real Kolyan. Екатеринбург., покупатель, футболки, магазин одежды, real kolyan
Мерч можно купить в одном из магазинов на Гайве Фото:

В Орджоникидзевском районе Перми начали продавать футболки с изображением популярных фраз из сериала «Слово пацана». Фотографии из примерочной кабины местного магазина были опубликованы в сообществе «Редакция Гайва» в соцсети «ВКонтакте».

«На Гайве начали продавать мерч для настоящих пацанов с района», — подписал фотографии автор поста. Адрес магазина, где продаются футболки, при этом не указан.

В комментариях не все оценили одежду с фразами из сериала «Слово пацана». «Корявые понты! Ни один пацан на такое не поведется», — пришел к мнению Рамиль Анваров.

Футболки с разными принтами
Футболки с разными принтами
Можно выбрать любую понравившуюся надпись
Можно выбрать любую понравившуюся надпись
Футболки продаются в магазине на Гайве
Футболки продаются в магазине на Гайве

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В Орджоникидзевском районе Перми начали продавать футболки с изображением популярных фраз из сериала «Слово пацана». Фотографии из примерочной кабины местного магазина были опубликованы в сообществе «Редакция Гайва» в соцсети «ВКонтакте». «На Гайве начали продавать мерч для настоящих пацанов с района», — подписал фотографии автор поста. Адрес магазина, где продаются футболки, при этом не указан. В комментариях не все оценили одежду с фразами из сериала «Слово пацана». «Корявые понты! Ни один пацан на такое не поведется», — пришел к мнению Рамиль Анваров.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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