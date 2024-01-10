Мерч можно купить в одном из магазинов на Гайве
В Орджоникидзевском районе Перми начали продавать футболки с изображением популярных фраз из сериала «Слово пацана». Фотографии из примерочной кабины местного магазина были опубликованы в сообществе «Редакция Гайва» в соцсети «ВКонтакте».
«На Гайве начали продавать мерч для настоящих пацанов с района», — подписал фотографии автор поста. Адрес магазина, где продаются футболки, при этом не указан.
В комментариях не все оценили одежду с фразами из сериала «Слово пацана». «Корявые понты! Ни один пацан на такое не поведется», — пришел к мнению Рамиль Анваров.
Футболки с разными принтами
Можно выбрать любую понравившуюся надпись
Футболки продаются в магазине на Гайве
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