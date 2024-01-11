BadComedian раскритиковал фильм «Чук и Гек», снятый в Пермском крае

Российский видеоблогер Евгений Баженов, который известен под псевдонимом BadComedian, сделал разбор сюжета фильма «Чук и Гек». Картину снимали в Пермском крае в 2021 году. Спустя год фильм вышел в прокат.
«Сама завязка идиотская, развитие истории бредовое, концовка неадекватная. Те, кто думает, что, создавая для детей, не надо париться, ведь дети не придадут значения происходящему бреду. Может, для кого-то будет шоком, но правила для детских фильмов, мультфильмов, сказок такие же, как и для массового кино», — рассказал Баженов в видео обзоре фильма «Чук и Гек».
Он уточняет, что первый обзор был опубликован в декабре 2023 года, но YouTube заблокировал видео. По мнению блогера это произошло из-за кадров где Чук лежит заваленный снегом. «Фильм, который я обозреваю, настолько ужасный, что даже YouTube кадры из него воспринимает как угрозу ментальному здоровью», — отметил блогер.
В своем видео обзоре Баженов раскритиковал нелогичный сюжет фильма. Он обратил внимание на такие моменты, когда Чук и Гек с матерью выехали в гости к отцу в Тайгу, из которой он уехал. Или когда охотник вышел в лес без ружья, а потом чуть не погиб из-за нападения медведя. Многих моментов в книге Аркадия Гайдара не было описано, и сценаристы зря добавили их в сценарий, считает блогер.
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