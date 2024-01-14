Минфин запускает проверку в скандальном подведе свердловского правительства

Министерство финансов Свердловской области проверит управляющую компанию, которая занимается развитием туркластера «Гора Белая» — имиджевого проекта региональных властей. В конце прошлого года организация задолжала 24 сотрудникам 4,2 млн рублей, деньги выплатили только после вмешательства прокуратуры.
При этом, по данным URA.RU, проверка является плановой и не связана со скандалом с задержкой зарплат. Аналогичную проверку в управляющей компании минфин проводил в 2022 году.
Как объяснял URA.RU директор организации Леонид Гункевич, УК согласовали бюджет на 2023 год на уровне 122 млн, при этом довели только 61 миллион. Произошло это якобы по вине руководства ДРТ и его директора Эльмиры Тукановой. Департамент чиновницы проверяли прокуратура и счетная палата. По другой версии, деньги на счете УК были в течение года, но руководство направило их не на зарплаты сотрудников, а на «иные цели».
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