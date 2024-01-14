14 января 2024

Власти Сургута сменили главного дорожника на амбассадора «Православного братства». Фото

Новым руководителем дорожной дирекции Сургута стал Сергей Тыртышный
© Служба новостей «URA.RU»
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Февральские морозы. Сургут, зима, дорога, мороз, холод
Дороги Сургута перешли под контроль Сергея Тыртышного Фото:

В Сургуте (ХМАО) в отставку подал Валерий Ходжаев, возглавлявший дирекцию дорожно-транспортного и жилищно-коммунального комплекса администрации города. На посту его сменил бывший сотрудник департамента городского хозяйства Сергей Тыртышный, сообщили URA.RU в пресс-службе мэрии.

«Ходжаев подал в отставку. Новым директором стал Тыртышный», — прокомментировали перестановки в ведомстве.

В мэрии подчеркнули, что кадровые перестановки произошли еще до того, как сургутяне принялись жаловаться на плохую уборку снега в городе. На странице Тыртышного большинство публикаций посвящены не ЖКХ, а продвижению региональной общественной организации «Православное братство».

Ранее URA.RU писало о том, что мэр Сургута Андрей Филатов раскритиковал работу коммунальщиков в праздники. После этого их начали штрафовать за плохую уборку снега.

Новый главный дорожник Сургута Сергей Тыртышный
Новый главный дорожник Сургута Сергей Тыртышный
Фото:

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В Сургуте (ХМАО) в отставку подал Валерий Ходжаев, возглавлявший дирекцию дорожно-транспортного и жилищно-коммунального комплекса администрации города. На посту его сменил бывший сотрудник департамента городского хозяйства Сергей Тыртышный, сообщили URA.RU в пресс-службе мэрии. «Ходжаев подал в отставку. Новым директором стал Тыртышный», — прокомментировали перестановки в ведомстве. В мэрии подчеркнули, что кадровые перестановки произошли еще до того, как сургутяне принялись жаловаться на плохую уборку снега в городе. На странице Тыртышного большинство публикаций посвящены не ЖКХ, а продвижению региональной общественной организации «Православное братство». Ранее URA.RU писало о том, что мэр Сургута Андрей Филатов раскритиковал работу коммунальщиков в праздники. После этого их начали штрафовать за плохую уборку снега.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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