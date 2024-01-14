В Сургуте (ХМАО) в отставку подал Валерий Ходжаев, возглавлявший дирекцию дорожно-транспортного и жилищно-коммунального комплекса администрации города. На посту его сменил бывший сотрудник департамента городского хозяйства Сергей Тыртышный, сообщили URA.RU в пресс-службе мэрии.
«Ходжаев подал в отставку. Новым директором стал Тыртышный», — прокомментировали перестановки в ведомстве.
В мэрии подчеркнули, что кадровые перестановки произошли еще до того, как сургутяне принялись жаловаться на плохую уборку снега в городе. На странице Тыртышного большинство публикаций посвящены не ЖКХ, а продвижению региональной общественной организации «Православное братство».
Ранее URA.RU писало о том, что мэр Сургута Андрей Филатов раскритиковал работу коммунальщиков в праздники. После этого их начали штрафовать за плохую уборку снега.
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