Власти Сургута сменили главного дорожника на амбассадора «Православного братства». Фото

Новым руководителем дорожной дирекции Сургута стал Сергей Тыртышный

15 января 2024 в 19:40 Размер текста - 17 +

Дороги Сургута перешли под контроль Сергея Тыртышного Фото: Александр Кулаковский © URA.RU В Сургуте (ХМАО) в отставку подал Валерий Ходжаев, возглавлявший дирекцию дорожно-транспортного и жилищно-коммунального комплекса администрации города. На посту его сменил бывший сотрудник департамента городского хозяйства Сергей Тыртышный, сообщили URA.RU в пресс-службе мэрии. «Ходжаев подал в отставку. Новым директором стал Тыртышный», — прокомментировали перестановки в ведомстве. В мэрии подчеркнули, что кадровые перестановки произошли еще до того, как сургутяне принялись жаловаться на плохую уборку снега в городе. На странице Тыртышного большинство публикаций посвящены не ЖКХ, а продвижению региональной общественной организации «Православное братство». Ранее URA.RU писало о том, что мэр Сургута Андрей Филатов раскритиковал работу коммунальщиков в праздники. После этого их начали штрафовать за плохую уборку снега. Новый главный дорожник Сургута Сергей Тыртышный Фото: личная страница Сергея Тыртышного «Вконтакте»

В Сургуте (ХМАО) в отставку подал Валерий Ходжаев, возглавлявший дирекцию дорожно-транспортного и жилищно-коммунального комплекса администрации города. На посту его сменил бывший сотрудник департамента городского хозяйства Сергей Тыртышный, сообщили URA.RU в пресс-службе мэрии. «Ходжаев подал в отставку. Новым директором стал Тыртышный», — прокомментировали перестановки в ведомстве. В мэрии подчеркнули, что кадровые перестановки произошли еще до того, как сургутяне принялись жаловаться на плохую уборку снега в городе. На странице Тыртышного большинство публикаций посвящены не ЖКХ, а продвижению региональной общественной организации «Православное братство». Ранее URA.RU писало о том, что мэр Сургута Андрей Филатов раскритиковал работу коммунальщиков в праздники. После этого их начали штрафовать за плохую уборку снега.