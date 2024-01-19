Развлечения Культура В Перми посчитали, сколько людей нырнули в крещенские купели В Перми в крещенских купаниях приняли участие более 1500 человек 19 января 2024 в 22:25 Размер текста - 17 + В специально оборудованных купелях обустроили сход в воду, на месте дежурили спасатели и медики Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Перми в ночь на 19 января в крещенские купели окунулись более 1,5 тысячи человек. Об этом рассказала пресс-служба администрации города. «В ночь с 18 на 19 января в прикамской столице прошли мероприятия, посвященные религиозному празднику Крещения Господне. Всего в купаниях приняли участие более 1500 человек», — указано на сайте мэрии. По данным администрации, никаких правонарушений допущено не было. В Перми были подготовлены три спецместа для купания. Официальные купели оборудовали в Свердловском и Мотовилихинском районах города. В Перми в ночь на 19 января в крещенские купели окунулись более 1,5 тысячи человек. Об этом рассказала пресс-служба администрации города. «В ночь с 18 на 19 января в прикамской столице прошли мероприятия, посвященные религиозному празднику Крещения Господне. Всего в купаниях приняли участие более 1500 человек», — указано на сайте мэрии. По данным администрации, никаких правонарушений допущено не было. В Перми были подготовлены три спецместа для купания. Официальные купели оборудовали в Свердловском и Мотовилихинском районах города. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям