В Перми посчитали, сколько людей нырнули в крещенские купели

В специально оборудованных купелях обустроили сход в воду, на месте дежурили спасатели и медики
В Перми в ночь на 19 января в крещенские купели окунулись более 1,5 тысячи человек. Об этом рассказала пресс-служба администрации города.
«В ночь с 18 на 19 января в прикамской столице прошли мероприятия, посвященные религиозному празднику Крещения Господне. Всего в купаниях приняли участие более 1500 человек», — указано на сайте мэрии. По данным администрации, никаких правонарушений допущено не было.
В Перми были подготовлены три спецместа для купания. Официальные купели оборудовали в Свердловском и Мотовилихинском районах города.
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