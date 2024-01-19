В Перми посчитали, сколько людей нырнули в крещенские купели

В Перми в крещенских купаниях приняли участие более 1500 человек
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Ночные купания в иордани на Верх-Исетском пруду. Екатеринбург, иордань, крещенские купания, крещение, купель
В специально оборудованных купелях обустроили сход в воду, на месте дежурили спасатели и медики Фото:

В Перми в ночь на 19 января в крещенские купели окунулись более 1,5 тысячи человек. Об этом рассказала пресс-служба администрации города.

«В ночь с 18 на 19 января в прикамской столице прошли мероприятия, посвященные религиозному празднику Крещения Господне. Всего в купаниях приняли участие более 1500 человек», — указано на сайте мэрии. По данным администрации, никаких правонарушений допущено не было.

В Перми были подготовлены три спецместа для купания. Официальные купели оборудовали в Свердловском и Мотовилихинском районах города.

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В Перми в ночь на 19 января в крещенские купели окунулись более 1,5 тысячи человек. Об этом рассказала пресс-служба администрации города. «В ночь с 18 на 19 января в прикамской столице прошли мероприятия, посвященные религиозному празднику Крещения Господне. Всего в купаниях приняли участие более 1500 человек», — указано на сайте мэрии. По данным администрации, никаких правонарушений допущено не было. В Перми были подготовлены три спецместа для купания. Официальные купели оборудовали в Свердловском и Мотовилихинском районах города.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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