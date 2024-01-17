Челябинец просит спасти детскую горнолыжную школу. Фото, видео

17 января 2024 в 18:27 Размер текста - 17 +

По словам сотрудника школы, там устарел инвентарь и небезопасны подъемники Фото: Владимир Андреев © URA.RU Сотрудник горнолыжной школы при СШОР №1 в Златоусте Челябинской области просит помочь учреждению. Как URA.RU сообщил Дмитрий Ким, в школе оборудование и инвентарь устарели, подъемники небезопасны. «Трассы горнолыжной школы в Златоусте заросли деревьями, подъемники не отвечают требованиям безопасности, оборудование и инвентарь с советских времен. На заявки о покупке лыж, ботинок отвечают, что денег нет. Я сам чищу дорогу к горе, купил запчасти для сломанного ратрака, но директор его не чинит. Трассу подготовили со сторожами», — уточнил Ким. Мужчина считает, что горнолыжную школу необходимо отделить от школы беговых лыж. Сейчас дети вынуждены заниматься на частной горе. Эти средства, по его мнению, можно было бы пустить на развитие государственной школы. «Я не получаю никаких премий и доплат, только зарплату 16 тысяч рублей. Перерабатываю, ночами делаю оснежение, работаю в выходные. Руководство хочет повесить на меня вышедшую из строя пушку оснежения и полумертвый снегоход, которым приходится прокатывать учебную трассу», — сообщил сотрудник школы. URA.RU обратилось в пресс-службу мэрии Златоуста. Там обещали прокомментировать ситуацию позже. Подготовка горнолыжной трассы осложняется из-за сломанного ратрака Фото: Дмитрий Ким

Сотрудник горнолыжной школы при СШОР №1 в Златоусте Челябинской области просит помочь учреждению. Как URA.RU сообщил Дмитрий Ким, в школе оборудование и инвентарь устарели, подъемники небезопасны. «Трассы горнолыжной школы в Златоусте заросли деревьями, подъемники не отвечают требованиям безопасности, оборудование и инвентарь с советских времен. На заявки о покупке лыж, ботинок отвечают, что денег нет. Я сам чищу дорогу к горе, купил запчасти для сломанного ратрака, но директор его не чинит. Трассу подготовили со сторожами», — уточнил Ким. Мужчина считает, что горнолыжную школу необходимо отделить от школы беговых лыж. Сейчас дети вынуждены заниматься на частной горе. Эти средства, по его мнению, можно было бы пустить на развитие государственной школы. «Я не получаю никаких премий и доплат, только зарплату 16 тысяч рублей. Перерабатываю, ночами делаю оснежение, работаю в выходные. Руководство хочет повесить на меня вышедшую из строя пушку оснежения и полумертвый снегоход, которым приходится прокатывать учебную трассу», — сообщил сотрудник школы. URA.RU обратилось в пресс-службу мэрии Златоуста. Там обещали прокомментировать ситуацию позже.