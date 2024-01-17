Воду, на которую жалуются соседи мэра Екатеринбурга, отправили на экспертизу

Эксперты «Водоканала» каких-либо нарушений не нашли Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

«Водоканал» Екатеринбурга взял пробы воды в элитном поселке Карасьеозерский-1, где живут известные политики (включая мэра Алексея Орлова) и бизнесмены, и отправил на экспертизу. Это произошло сразу после Нового года, рассказал URA.RU представитель предприятия, комментируя жалобы домовладельцев.

Ранее один из них сообщил, что последнюю неделю качество воды из скважины возле заболоченного озерца Карасье резко упало — вода бежит мутная, пользоваться ею трудно, даже тем, у кого стоят фильтры. По словам собеседника, в «Водоканал» (с ним у потребителей прямые договоры) направлена коллективная жалоба.

В МУПе корреспонденту сказали, что письма не видели. «В начале января, реагируя на жалобы, на место выезжала бригада, воду исследовали в нашей лаборатории. Установлено, что она нормативного качества», — рассказал представитель «Водоканала».

Также он уточнил, что сейчас сотрудники предприятия устраняют проблемы в Карасьеозеском-2. По одним данным, воды там нет двое суток, по другим — лишь несколько часов. Управляющий поселком говорил, что уже пообщался с директором «Водоканала» по производству, и «к концу недели вопрос решится».