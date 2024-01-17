Пакистан объяснил удары по Ирану

МИД Пакистан: страна часто выражала обеспокоенность из-за террористов в Иране

18 января 2024 в 10:05 Размер текста - 17 +

В МИД Пакистана сообщили, что в результате удара были ликвидированы несколько террористов Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ Пакистан совершил атаку по Ирану из-за информации о надвигающейся крупномасштабной террористической атаке со стороны террористов пакистанского происхождения, называющих себя «сармачарами». Об этом сообщили в МИД Пакистана. По информации ведомства, Пакистан часто выражал обеспокоенность из-за террористов. «В наших отношениях с Ираном Пакистан постоянно выражал серьезную обеспокоенность по поводу безопасных убежищ, которыми пользуются террористы пакистанского происхождения, называющие себя „сармачарами“ на неуправляемых территориях внутри Ирана», — сообщили в ведомстве, заявление опубликовано на официальном сайте. В МИД отметили, что атака была совершена из-за информации о надвигающейся крупномасштабной террористической атаки со стороны сармачаров. Ведомство сообщило, что в результате удара были ликвидированы несколько террористов. В МИД подчеркнули, что Пакистан полностью уважает суверенитет и территориальную целостность Ирана. Там отметили, что единственной целью атаки было обеспечение собственной безопасности и национальных интересов страны. Ранее в МИД Пакистана сообщили, что у Ирана будут серьезные последствия из-за ракетных ударов по стране. В результате пакистанские военнослужащие нанесли удары по территории Ирана против «антипакистанских группировок». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Пакистан совершил атаку по Ирану из-за информации о надвигающейся крупномасштабной террористической атаке со стороны террористов пакистанского происхождения, называющих себя «сармачарами». Об этом сообщили в МИД Пакистана. По информации ведомства, Пакистан часто выражал обеспокоенность из-за террористов. «В наших отношениях с Ираном Пакистан постоянно выражал серьезную обеспокоенность по поводу безопасных убежищ, которыми пользуются террористы пакистанского происхождения, называющие себя „сармачарами“ на неуправляемых территориях внутри Ирана», — сообщили в ведомстве, заявление опубликовано на официальном сайте. В МИД отметили, что атака была совершена из-за информации о надвигающейся крупномасштабной террористической атаки со стороны сармачаров. Ведомство сообщило, что в результате удара были ликвидированы несколько террористов. В МИД подчеркнули, что Пакистан полностью уважает суверенитет и территориальную целостность Ирана. Там отметили, что единственной целью атаки было обеспечение собственной безопасности и национальных интересов страны. Ранее в МИД Пакистана сообщили, что у Ирана будут серьезные последствия из-за ракетных ударов по стране. В результате пакистанские военнослужащие нанесли удары по территории Ирана против «антипакистанских группировок».