17 января 2024

Пакистан объяснил удары по Ирану

МИД Пакистан: страна часто выражала обеспокоенность из-за террористов в Иране
© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт, официальный сайт министерства обороны РФ. stock, пуск, запуск ракеты, ВМФ, в небе,  stock
В МИД Пакистана сообщили, что в  результате удара были ликвидированы несколько террористов Фото:

Пакистан совершил атаку по Ирану из-за информации о надвигающейся крупномасштабной террористической атаке со стороны террористов пакистанского происхождения, называющих себя «сармачарами». Об этом сообщили в МИД Пакистана. По информации ведомства, Пакистан часто выражал обеспокоенность из-за террористов.

«В наших отношениях с Ираном Пакистан постоянно выражал серьезную обеспокоенность по поводу безопасных убежищ, которыми пользуются террористы пакистанского происхождения, называющие себя „сармачарами“ на неуправляемых территориях внутри Ирана», — сообщили в ведомстве, заявление опубликовано на официальном сайте. В МИД отметили, что атака была совершена из-за информации о надвигающейся крупномасштабной террористической атаки со стороны сармачаров.

Ведомство сообщило, что в результате удара были ликвидированы несколько террористов. В МИД подчеркнули, что Пакистан полностью уважает суверенитет и территориальную целостность Ирана. Там отметили, что единственной целью атаки было обеспечение собственной безопасности и национальных интересов страны.

Ранее в МИД Пакистана сообщили, что у Ирана будут серьезные последствия из-за ракетных ударов по стране. В результате пакистанские военнослужащие нанесли удары по территории Ирана против «антипакистанских группировок».

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Пакистан совершил атаку по Ирану из-за информации о надвигающейся крупномасштабной террористической атаке со стороны террористов пакистанского происхождения, называющих себя «сармачарами». Об этом сообщили в МИД Пакистана. По информации ведомства, Пакистан часто выражал обеспокоенность из-за террористов. «В наших отношениях с Ираном Пакистан постоянно выражал серьезную обеспокоенность по поводу безопасных убежищ, которыми пользуются террористы пакистанского происхождения, называющие себя „сармачарами“ на неуправляемых территориях внутри Ирана», — сообщили в ведомстве, заявление опубликовано на официальном сайте. В МИД отметили, что атака была совершена из-за информации о надвигающейся крупномасштабной террористической атаки со стороны сармачаров. Ведомство сообщило, что в результате удара были ликвидированы несколько террористов. В МИД подчеркнули, что Пакистан полностью уважает суверенитет и территориальную целостность Ирана. Там отметили, что единственной целью атаки было обеспечение собственной безопасности и национальных интересов страны. Ранее в МИД Пакистана сообщили, что у Ирана будут серьезные последствия из-за ракетных ударов по стране. В результате пакистанские военнослужащие нанесли удары по территории Ирана против «антипакистанских группировок».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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