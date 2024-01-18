Челябинцы стали отказываться от американских смартфонов

CDEK.Shopping: челябинцы стали менять смартфоны Apple из США на китайские модели

Американские смартфоны нравятся все меньшему количеству челябинцев Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Каждый пятый житель Челябинска задумался о смене американского смартфона на продукцию других производителей. Как URA.RU сообщили в пресс-службе компании CDEK.Shopping, каждый второй челябинец больше всего доверяет продукции китайских заводов.

«Каждый пятый житель Челябинска задумался о том, чтобы заменить свой девайс от компании Apple из США на продукцию других брендов. Почти каждый второй (43%) больше всего доверяет китайским производителям», — рассказали URA.RU в CDEK.Shopping.

Опрос компании показал, что затрудняют переход к незнакомым маркам незнакомый экран (16% ответов), сложная логика меню приложений (14%) и чувство неловкости за телефон другого производителя. Кроме китайских девайсов, челябинцы доверяют корейским (35%). Американские модели разных продавцов отстают от них по уровню доверия в три раза (12%). При этом японские бренды, вроде Sony, готовы выбрать лишь 3% респондентов.

Аналитики CDEK.Shopping изучили, что способно сподвигнуть челябинцев на смену гаджета. Исследование показало, что наиболее важным становится наличие уникальных и полезных функций (20%), например, качество съемки и отсутствие предустановленных программ. Для других 17% респондентов играет роль, являются ли все базовые и необходимые приложения бесплатными. Еще 14% будут смотреть на стоимость устройства.

Несмотря на обозначившийся тренд, пока лидерство Apple неоспоримо, подчеркнул директор по маркетингу CDEK.Shopping Дмитрий Колосов. По данным компании, наиболее популярным телефоном 2023 года стал iPhone 15 128 Black. Но чаще всего заказывали его различные конфигурации. — iPhone 15 Pro (42%), следом по популярности — Pro Max (17%), а iPhone Plus был интересен только 6% покупателей. Среди объемов памяти чаще всего выбирали 128 и 256 гигабайт, предпочитая излишки информации отправлять в облачные хранилища.