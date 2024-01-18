«Арт-Пермь» отменили из-за высокой стоимости аренды площадки

18 января 2024 в 15:40 Размер текста - 17 +

Площади КВЦ на шоссе Космонавтов оказались не по карману организаторам выставки Фото: Сергей Русанов © URA.RU Международная выставка искусства «Арт-Пермь» не состоится в 2024 году из-за высокой стоимости аренды помещения. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе выставочного оператора PRO EXPO, который занимается организацией ежегодного форума. «Условия площадки не позволяют провести в этом году „Арт-Пермь“. Финансовые условия, то есть стоимость аренды площадки. Мы ищем альтернативные, но пока чего-то белее менее подходящего не находится, поэтому в этом году „Арт-Перми“ не будет. Это финансово невозможно», — пояснили URA.RU в пресс-службе PRO EXPO. Конкретную сумму, предложенную владельцем выставочного центра, собеседник агентства раскрывать не стал, пояснив, что, проанализировав результаты «Арт-Пермь — 2023», в этом году выставку решено не проводить. Зданием выставочного центра на шоссе Космонавтов, 59, где проводилась «Арт-Пермь» в 2023 году, управляет ООО «Пермь ЭКСПО». Оно учреждено Фондом развития Пермского края и Корпорацией развития Пермского края, принадлежащими региональным властям. В компании URA.RU заявили, что в прошлом году организаторам выставки помещения предоставили по льготной цене, а в этом они за запросом цены не обращались. «В 2023 году для организаторов „Арт-Перми“ были установлены льготные условия аренды. В этом году с вопросом о проведении мероприятия на площадке КВЦ организаторы не обращались», — сообщили в «Пермь ЭКСПО». Собеседник отметил, что стоимость аренды одинакова для любой категории мероприятий. Она начинается от 100 тысяч рублей за 1500 кв. м. в сутки. «Частичная аренда площадей позволит даже небольшому мероприятию пройти на КВЦ», — отметили в «Пермь ЭКСПО». Пространство КВЦ включает два этажа площадью 3,6 и 4,2 тыс. кв. м. О том, что культурный форум «Арт-Пермь», который проводился 25 лет, в этом году не состоится, стало известно ранее из программы выставок 2024 года. Пользователи соцсетей на странице PRO EXPO в соцсети «ВКонтакте» выражали свое разочарование отменой мероприятия. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Международная выставка искусства «Арт-Пермь» не состоится в 2024 году из-за высокой стоимости аренды помещения. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе выставочного оператора PRO EXPO, который занимается организацией ежегодного форума. «Условия площадки не позволяют провести в этом году „Арт-Пермь“. Финансовые условия, то есть стоимость аренды площадки. Мы ищем альтернативные, но пока чего-то белее менее подходящего не находится, поэтому в этом году „Арт-Перми“ не будет. Это финансово невозможно», — пояснили URA.RU в пресс-службе PRO EXPO. Конкретную сумму, предложенную владельцем выставочного центра, собеседник агентства раскрывать не стал, пояснив, что, проанализировав результаты «Арт-Пермь — 2023», в этом году выставку решено не проводить. Зданием выставочного центра на шоссе Космонавтов, 59, где проводилась «Арт-Пермь» в 2023 году, управляет ООО «Пермь ЭКСПО». Оно учреждено Фондом развития Пермского края и Корпорацией развития Пермского края, принадлежащими региональным властям. В компании URA.RU заявили, что в прошлом году организаторам выставки помещения предоставили по льготной цене, а в этом они за запросом цены не обращались. «В 2023 году для организаторов „Арт-Перми“ были установлены льготные условия аренды. В этом году с вопросом о проведении мероприятия на площадке КВЦ организаторы не обращались», — сообщили в «Пермь ЭКСПО». Собеседник отметил, что стоимость аренды одинакова для любой категории мероприятий. Она начинается от 100 тысяч рублей за 1500 кв. м. в сутки. «Частичная аренда площадей позволит даже небольшому мероприятию пройти на КВЦ», — отметили в «Пермь ЭКСПО». Пространство КВЦ включает два этажа площадью 3,6 и 4,2 тыс. кв. м. О том, что культурный форум «Арт-Пермь», который проводился 25 лет, в этом году не состоится, стало известно ранее из программы выставок 2024 года. Пользователи соцсетей на странице PRO EXPO в соцсети «ВКонтакте» выражали свое разочарование отменой мероприятия.