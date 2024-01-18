Суд продлил арест соратнику Геры ЖБИ. Видео

19 января 2024 в 13:31 Размер текста - 17 +

Александр Дисков находится под стражей с 2023 года Фото: Илья Московец © URA.RU Ленинский районный суд Екатеринбурга продлил меру пресечения Александру Дискову (прозвище Фартовый), которого называют соратником авторитета Германа Гардта (Гера ЖБИ). Информацию сообщает корреспондент URA.RU из зала суда. Судья постановил продлить меру пресечения, избранную ранее, — арест сроком на два месяца. В суде бизнесмена, как и анонсировалось, защищал новый адвокат — Илья Кожевников. Он сообщил, что первоначальная квалификация уголовного дела по ч.1 105 и 213 УК РФ изменена на менее тяжкую категорию. «Действия переквалифицированы», — поделился юрист. На мере пресечения, не связанной с содержанием под стражей, настаивали и адвокат, и представитель потерпевшей стороны. Последний говорил, что Дисков не сможет никак влиять на свидетелей, что вообще не имеет к нему претензий, «неудачно упал, с кем не бывает». Сторона защиты утверждала, что собрала список очевидцев драки, из-за которой судят Дискова, и заинтересована в том, чтобы тех вызывали и опрашивали. Для подзащитного попросили домашний арест. Сам Дисков в этот раз был настроен позитивно, посылал возлюбленной воздушные поцелуи и показывал пальцами сердечко, подмигивал. Статья по теме Что известно о деле авторитета Фартового, задержанного в Кольцово В 2023 году против Александра Дискова было возбуждено уголовное дело сразу по нескольким статьям: покушение на убийство, хулиганство, ношение оружия и уклонение от административного надзора. Дело связано с потасовкой, случившейся возле одного из екатеринбургских кафе в ноябре прошлого года. Тогда Дисков обстрелял машину людей, спровоцировавших конфликт, и избил одного из них. Друзья Дискова считают, что его подставили недоброжелатели. Они уверяют, что Фартовый сначала пытался вразумить подвыпивших мужчин, а потом уже стал защищаться. После этого он извинился перед сотрудниками заведения и навел там порядок. Однако Ленинский районный суд отправил Дискова под стражу до 21 января. Фартового считают соратником ныне покойного Геры ЖБИ. Якобы после смерти авторитета он подмял под себя его бойцов и парковочный бизнес. Сам Дисков отрицает свою связь с криминальным миром. В прошлом он был дважды судим. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Ленинский районный суд Екатеринбурга продлил меру пресечения Александру Дискову (прозвище Фартовый), которого называют соратником авторитета Германа Гардта (Гера ЖБИ). Информацию сообщает корреспондент URA.RU из зала суда. Судья постановил продлить меру пресечения, избранную ранее, — арест сроком на два месяца. В суде бизнесмена, как и анонсировалось, защищал новый адвокат — Илья Кожевников. Он сообщил, что первоначальная квалификация уголовного дела по ч.1 105 и 213 УК РФ изменена на менее тяжкую категорию. «Действия переквалифицированы», — поделился юрист. На мере пресечения, не связанной с содержанием под стражей, настаивали и адвокат, и представитель потерпевшей стороны. Последний говорил, что Дисков не сможет никак влиять на свидетелей, что вообще не имеет к нему претензий, «неудачно упал, с кем не бывает». Сторона защиты утверждала, что собрала список очевидцев драки, из-за которой судят Дискова, и заинтересована в том, чтобы тех вызывали и опрашивали. Для подзащитного попросили домашний арест. Сам Дисков в этот раз был настроен позитивно, посылал возлюбленной воздушные поцелуи и показывал пальцами сердечко, подмигивал. В 2023 году против Александра Дискова было возбуждено уголовное дело сразу по нескольким статьям: покушение на убийство, хулиганство, ношение оружия и уклонение от административного надзора. Дело связано с потасовкой, случившейся возле одного из екатеринбургских кафе в ноябре прошлого года. Тогда Дисков обстрелял машину людей, спровоцировавших конфликт, и избил одного из них. Друзья Дискова считают, что его подставили недоброжелатели. Они уверяют, что Фартовый сначала пытался вразумить подвыпивших мужчин, а потом уже стал защищаться. После этого он извинился перед сотрудниками заведения и навел там порядок. Однако Ленинский районный суд отправил Дискова под стражу до 21 января. Фартового считают соратником ныне покойного Геры ЖБИ. Якобы после смерти авторитета он подмял под себя его бойцов и парковочный бизнес. Сам Дисков отрицает свою связь с криминальным миром. В прошлом он был дважды судим.