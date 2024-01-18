Глава Кунашакского района Вакилов избавился от бывшей конкурентки

Новым заместителем главы Кунашакского района Челябинской области стал сыровар

19 января 2024 в 12:28 Размер текста - 17 +

Рамиль Вакилов стал главой района 28 декабря 2023 года Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Новый глава Кунашакского района Челябинской области Рамиль Вакилов начал перестановки в администрации с бывшей конкурентки и однофамилицы. Об этом URA.RU сообщил источник в администрации муниципалитета. «Рамиль Вакилов уволил с должности замглавы по экономике — руководителя управления имущественных и земельных отношений Элину Вакилову. На эту должность назначена экс-директор Султановской сыроварни Гульнара Порсева», — сообщил источник в администрации. Элина Вакилова осенью 2023 года выдвигала свою кандидатуру на должность главы района вместо скончавшегося Сибагатуллы Аминова. Однако в итоге главой района накануне Нового года стал ее однофамилец Рамиль Вакилов. Гульнара Порсева до назначения на пост замглавы была генеральным директором Султановской сыроварни. До этого возглавляла Кунашакский отдел управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Челябинской области.

Новый глава Кунашакского района Челябинской области Рамиль Вакилов начал перестановки в администрации с бывшей конкурентки и однофамилицы. Об этом URA.RU сообщил источник в администрации муниципалитета. «Рамиль Вакилов уволил с должности замглавы по экономике — руководителя управления имущественных и земельных отношений Элину Вакилову. На эту должность назначена экс-директор Султановской сыроварни Гульнара Порсева», — сообщил источник в администрации. Элина Вакилова осенью 2023 года выдвигала свою кандидатуру на должность главы района вместо скончавшегося Сибагатуллы Аминова. Однако в итоге главой района накануне Нового года стал ее однофамилец Рамиль Вакилов. Гульнара Порсева до назначения на пост замглавы была генеральным директором Султановской сыроварни. До этого возглавляла Кунашакский отдел управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Челябинской области.