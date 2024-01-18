18 января 2024

Глава Кунашакского района Вакилов избавился от бывшей конкурентки

Новым заместителем главы Кунашакского района Челябинской области стал сыровар
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Заседание, посвященное 30-летию избирательной системы РФ. Челябинск, вакилов рамиль
Рамиль Вакилов стал главой района 28 декабря 2023 года Фото:

Новый глава Кунашакского района Челябинской области Рамиль Вакилов начал перестановки в администрации с бывшей конкурентки и однофамилицы. Об этом URA.RU сообщил источник в администрации муниципалитета.

«Рамиль Вакилов уволил с должности замглавы по экономике — руководителя управления имущественных и земельных отношений Элину Вакилову. На эту должность назначена экс-директор Султановской сыроварни Гульнара Порсева», — сообщил источник в администрации.

Элина Вакилова осенью 2023 года выдвигала свою кандидатуру на должность главы района вместо скончавшегося Сибагатуллы Аминова. Однако в итоге главой района накануне Нового года стал ее однофамилец Рамиль Вакилов.

Гульнара Порсева до назначения на пост замглавы была генеральным директором Султановской сыроварни. До этого возглавляла Кунашакский отдел управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Челябинской области.

Главные новости Челябинска и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Новый глава Кунашакского района Челябинской области Рамиль Вакилов начал перестановки в администрации с бывшей конкурентки и однофамилицы. Об этом URA.RU сообщил источник в администрации муниципалитета. «Рамиль Вакилов уволил с должности замглавы по экономике — руководителя управления имущественных и земельных отношений Элину Вакилову. На эту должность назначена экс-директор Султановской сыроварни Гульнара Порсева», — сообщил источник в администрации. Элина Вакилова осенью 2023 года выдвигала свою кандидатуру на должность главы района вместо скончавшегося Сибагатуллы Аминова. Однако в итоге главой района накануне Нового года стал ее однофамилец Рамиль Вакилов. Гульнара Порсева до назначения на пост замглавы была генеральным директором Султановской сыроварни. До этого возглавляла Кунашакский отдел управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Челябинской области.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...