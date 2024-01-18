«Яндекс Музыка» и Spotify удалили песни группы «Сансара», осудившей СВО

«Яндекс. Музыка» и Spotify удалили песни группы «Сансара», осудившей СВО

19 января 2024 в 13:17 Размер текста - 17 +

Александр Гагарин усматривает в этом связь со своей гражданской позицией Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU На стриминговых сервисах Apple Music, «Яндекс.Музыка», Spotify и других с 1 января пропали песни уральской группы «Сансара», чей солист Александр Гагарин выступал против специальной военной операции и сейчас находится за пределами России. Об этом он сам рассказал в своих соцсетях. «Российский агрегатор, размещающий музыку на платформах, по истечению срока договора уведомил, что продлевать его не будет. Я в любом случае планировал собрать все альбомы в одном месте, юридически не связанном с географией моего гражданства, — скоро все песни будут на своих местах. Тем не менее, предупреждающее решение компании Zvonko Digital показательно и, возможно, еще один пример самоцензуры, связанный с моей гражданской позицией», — написал музыкант на своей странице в Instagram (запрещенная соцсеть, принадлежит организации Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ). Гагарин выступал против действий властей с первых дней СВО. На его позицию обратила внимание глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина и по итогу сорвала концерт группы в «Ельцин Центре».

На стриминговых сервисах Apple Music, «Яндекс.Музыка», Spotify и других с 1 января пропали песни уральской группы «Сансара», чей солист Александр Гагарин выступал против специальной военной операции и сейчас находится за пределами России. Об этом он сам рассказал в своих соцсетях. «Российский агрегатор, размещающий музыку на платформах, по истечению срока договора уведомил, что продлевать его не будет. Я в любом случае планировал собрать все альбомы в одном месте, юридически не связанном с географией моего гражданства, — скоро все песни будут на своих местах. Тем не менее, предупреждающее решение компании Zvonko Digital показательно и, возможно, еще один пример самоцензуры, связанный с моей гражданской позицией», — написал музыкант на своей странице в Instagram (запрещенная соцсеть, принадлежит организации Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ). Гагарин выступал против действий властей с первых дней СВО. На его позицию обратила внимание глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина и по итогу сорвала концерт группы в «Ельцин Центре».