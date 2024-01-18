18 января 2024

«Яндекс Музыка» и Spotify удалили песни группы «Сансара», осудившей СВО

«Яндекс. Музыка» и Spotify удалили песни группы «Сансара», осудившей СВО
© Служба новостей «URA.RU»
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Презентация сингла группы Сансара "Мы станем лучше" в "Доме печати". Екатеринбург, группа сансара, гагарин александр
Александр Гагарин усматривает в этом связь со своей гражданской позицией Фото:

На стриминговых сервисах Apple Music, «Яндекс.Музыка», Spotify и других с 1 января пропали песни уральской группы «Сансара», чей солист Александр Гагарин выступал против специальной военной операции и сейчас находится за пределами России. Об этом он сам рассказал в своих соцсетях.

«Российский агрегатор, размещающий музыку на платформах, по истечению срока договора уведомил, что продлевать его не будет. Я в любом случае планировал собрать все альбомы в одном месте, юридически не связанном с географией моего гражданства, — скоро все песни будут на своих местах. Тем не менее, предупреждающее решение компании Zvonko Digital показательно и, возможно, еще один пример самоцензуры, связанный с моей гражданской позицией», — написал музыкант на своей странице в Instagram (запрещенная соцсеть, принадлежит организации Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ).

Гагарин выступал против действий властей с первых дней СВО. На его позицию обратила внимание глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина и по итогу сорвала концерт группы в «Ельцин Центре».

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На стриминговых сервисах Apple Music, «Яндекс.Музыка», Spotify и других с 1 января пропали песни уральской группы «Сансара», чей солист Александр Гагарин выступал против специальной военной операции и сейчас находится за пределами России. Об этом он сам рассказал в своих соцсетях. «Российский агрегатор, размещающий музыку на платформах, по истечению срока договора уведомил, что продлевать его не будет. Я в любом случае планировал собрать все альбомы в одном месте, юридически не связанном с географией моего гражданства, — скоро все песни будут на своих местах. Тем не менее, предупреждающее решение компании Zvonko Digital показательно и, возможно, еще один пример самоцензуры, связанный с моей гражданской позицией», — написал музыкант на своей странице в Instagram (запрещенная соцсеть, принадлежит организации Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ). Гагарин выступал против действий властей с первых дней СВО. На его позицию обратила внимание глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина и по итогу сорвала концерт группы в «Ельцин Центре».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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