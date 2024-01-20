Выставленная на продажу в летом прошлого года швейная фабрика в городе Троицке Челябинской области подорожала почти на 15 миллионов рублей. Информация о продаже бизнеса за 59 миллионов 900 тысяч рублей размещена на сайте объявлений.
«Бывшaя швейная фабрикa рacположена в цeнтpe Троицкa, напpотив гopодcкого парка oтдыxa и развлечeний, первaя линия. Швeйный цeх oбoрудован на 50 рaбoчиx мeст», — указано в объявлении на сайте «Авито».
В стоимость входит земельный участок площадью 4600 квадратных метров и производственно-складской комплекс, состоящий из административного здания, подготовительно-раскройного цеха, склада готовой продукции, экспериментального цеха. Оборудование сохранено и находится в оптимальном состоянии.
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