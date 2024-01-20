Экономика Бизнес Продавцы подняли цену на швейную фабрику в Челябинской области В Троицке за 59,9 млн рублей продается швейная фабрика 21 января 2024 в 08:08 Размер текста - 17 + Цена на швейную фабрику выросла на 15 млн рублей Фото: Анастасия Богданова © URA.RU Выставленная на продажу в летом прошлого года швейная фабрика в городе Троицке Челябинской области подорожала почти на 15 миллионов рублей. Информация о продаже бизнеса за 59 миллионов 900 тысяч рублей размещена на сайте объявлений. «Бывшaя швейная фабрикa рacположена в цeнтpe Троицкa, напpотив гopодcкого парка oтдыxa и развлечeний, первaя линия. Швeйный цeх oбoрудован на 50 рaбoчиx мeст», — указано в объявлении на сайте «Авито». В стоимость входит земельный участок площадью 4600 квадратных метров и производственно-складской комплекс, состоящий из административного здания, подготовительно-раскройного цеха, склада готовой продукции, экспериментального цеха. Оборудование сохранено и находится в оптимальном состоянии. https://www.avito.ru/chelyabinskaya_oblast_troitsk/kommercheskaya_nedvizhimost/proizvodstvenno-skladskoy_kompleks_3542980338#extended Выставленная на продажу в летом прошлого года швейная фабрика в городе Троицке Челябинской области подорожала почти на 15 миллионов рублей. Информация о продаже бизнеса за 59 миллионов 900 тысяч рублей размещена на сайте объявлений. «Бывшaя швейная фабрикa рacположена в цeнтpe Троицкa, напpотив гopодcкого парка oтдыxa и развлечeний, первaя линия. Швeйный цeх oбoрудован на 50 рaбoчиx мeст», — указано в объявлении на сайте «Авито». В стоимость входит земельный участок площадью 4600 квадратных метров и производственно-складской комплекс, состоящий из административного здания, подготовительно-раскройного цеха, склада готовой продукции, экспериментального цеха. Оборудование сохранено и находится в оптимальном состоянии. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям