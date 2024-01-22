22 января 2024

В центре Екатеринбурга произошло ДТП с участием такси. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Город. Курган, зима, машина скорой помощи, скорая помошь
На место ДТП приехала реанимация (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге вечером 22 января на улице Малышева столкнулись Mercedes и машина такси Kia. Об этом URA.RU сообщил очевидец.

«Вечером 22 января на улице Малышева столкнулись белый Mercedes и Kia. Оба водителя ехали в попутном направлении со стороны улицы 8-е Марта. У каждого своя версия случившегося», — говорит очевидец.

По версии автолюбителя на Mercedes, водитель такси на Kia шел на разворот перед мостом. Таксист же утверждает, что он ехал прямо и не собирался разворачиваться. Также, со слов очевидца, таксист отмечает, что водитель Mercedes ехал с большой скоростью и уворачивался от автомобиля, а после врезался в переднюю часть Kia.

На место аварии приехала машина реанимации. Отмечается, что водителю такси было плохо, но от госпитализации мужчина отказался.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу городского ГИБДД. На момент публикации ответ получить не удалось.

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В Екатеринбурге вечером 22 января на улице Малышева столкнулись Mercedes и машина такси Kia. Об этом URA.RU сообщил очевидец. «Вечером 22 января на улице Малышева столкнулись белый Mercedes и Kia. Оба водителя ехали в попутном направлении со стороны улицы 8-е Марта. У каждого своя версия случившегося», — говорит очевидец. По версии автолюбителя на Mercedes, водитель такси на Kia шел на разворот перед мостом. Таксист же утверждает, что он ехал прямо и не собирался разворачиваться. Также, со слов очевидца, таксист отмечает, что водитель Mercedes ехал с большой скоростью и уворачивался от автомобиля, а после врезался в переднюю часть Kia. На место аварии приехала машина реанимации. Отмечается, что водителю такси было плохо, но от госпитализации мужчина отказался. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу городского ГИБДД. На момент публикации ответ получить не удалось.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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