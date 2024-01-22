В центре Екатеринбурга произошло ДТП с участием такси. Фото

23 января 2024 в 04:08 Размер текста - 17 +

На место ДТП приехала реанимация (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Екатеринбурге вечером 22 января на улице Малышева столкнулись Mercedes и машина такси Kia. Об этом URA.RU сообщил очевидец. «Вечером 22 января на улице Малышева столкнулись белый Mercedes и Kia. Оба водителя ехали в попутном направлении со стороны улицы 8-е Марта. У каждого своя версия случившегося», — говорит очевидец. По версии автолюбителя на Mercedes, водитель такси на Kia шел на разворот перед мостом. Таксист же утверждает, что он ехал прямо и не собирался разворачиваться. Также, со слов очевидца, таксист отмечает, что водитель Mercedes ехал с большой скоростью и уворачивался от автомобиля, а после врезался в переднюю часть Kia. На место аварии приехала машина реанимации. Отмечается, что водителю такси было плохо, но от госпитализации мужчина отказался. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу городского ГИБДД. На момент публикации ответ получить не удалось. Фото: ИА «Ночные новости» Фото: ИА «Ночные новости» Фото: ИА «Ночные новости» Фото: ИА «Ночные новости»

В Екатеринбурге вечером 22 января на улице Малышева столкнулись Mercedes и машина такси Kia. Об этом URA.RU сообщил очевидец. «Вечером 22 января на улице Малышева столкнулись белый Mercedes и Kia. Оба водителя ехали в попутном направлении со стороны улицы 8-е Марта. У каждого своя версия случившегося», — говорит очевидец. По версии автолюбителя на Mercedes, водитель такси на Kia шел на разворот перед мостом. Таксист же утверждает, что он ехал прямо и не собирался разворачиваться. Также, со слов очевидца, таксист отмечает, что водитель Mercedes ехал с большой скоростью и уворачивался от автомобиля, а после врезался в переднюю часть Kia. На место аварии приехала машина реанимации. Отмечается, что водителю такси было плохо, но от госпитализации мужчина отказался. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу городского ГИБДД. На момент публикации ответ получить не удалось.