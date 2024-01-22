В Екатеринбурге вечером 22 января на улице Малышева столкнулись Mercedes и машина такси Kia. Об этом URA.RU сообщил очевидец.
«Вечером 22 января на улице Малышева столкнулись белый Mercedes и Kia. Оба водителя ехали в попутном направлении со стороны улицы 8-е Марта. У каждого своя версия случившегося», — говорит очевидец.
По версии автолюбителя на Mercedes, водитель такси на Kia шел на разворот перед мостом. Таксист же утверждает, что он ехал прямо и не собирался разворачиваться. Также, со слов очевидца, таксист отмечает, что водитель Mercedes ехал с большой скоростью и уворачивался от автомобиля, а после врезался в переднюю часть Kia.
На место аварии приехала машина реанимации. Отмечается, что водителю такси было плохо, но от госпитализации мужчина отказался.
Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу городского ГИБДД. На момент публикации ответ получить не удалось.
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