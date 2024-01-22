22 января 2024

Тренера-педофила из Екатеринбурга переводят в колонию строгого режима

Екатеринбургского тренера Ражева, осужденного за педофилию, переводят в ИК-10
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Николай Ражев после СИЗО-1. Екатеринбург, ражев николай
Николая Ражева переводят в ИК-10, которая находится на Вторчермете, недалеко от его дома Фото:

Заслуженного тренера России по настольному теннису Николая Ражева, которого 2 октября 2023 года осудили за педофилию, переводят из СИЗО-1 в исправительную колонию строгого режима № 10. Об этом журналисту URA.RU сообщила адвокат осужденного Юлия Бузуева.

«Ражева сегодня увезли в ИК-10. Хорошо, что он будет поближе к дому, а не где-то далеко в области», — поделилась Бузуева с корреспондентом агентства.

Ражев получил два года колонии строгого режима. Прокурор добивался, чтобы тренера отправили в колонию на семь лет. По мнению адвоката Юлии Бузуевой, приговор был вынесен ошибочно, так как был основан только на словах девочки. За тренера заступилась его супруга, сказав, что муж всегда был заботлив к детям и никогда не проявлял нездорового интереса к ним.

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Заслуженного тренера России по настольному теннису Николая Ражева, которого 2 октября 2023 года осудили за педофилию, переводят из СИЗО-1 в исправительную колонию строгого режима № 10. Об этом журналисту URA.RU сообщила адвокат осужденного Юлия Бузуева. «Ражева сегодня увезли в ИК-10. Хорошо, что он будет поближе к дому, а не где-то далеко в области», — поделилась Бузуева с корреспондентом агентства. Ражев получил два года колонии строгого режима. Прокурор добивался, чтобы тренера отправили в колонию на семь лет. По мнению адвоката Юлии Бузуевой, приговор был вынесен ошибочно, так как был основан только на словах девочки. За тренера заступилась его супруга, сказав, что муж всегда был заботлив к детям и никогда не проявлял нездорового интереса к ним.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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