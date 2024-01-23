Поездка Куйвашева в Петербург на встречу с Путиным срывается

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Семинар-совещание по подготовке Госсовета по транспорту. Москва, куйвашев евгений
Евгений Куйвашев должен был лететь в Санкт-Петербург 27 января Фото:

Поездка свердловского губернатора Евгения Куйвашева в Санкт-Петербург 27 января на мероприятия с участием президента РФ Владимиром Путиным по случаю 80-летия освобождения Ленинграда под угрозой срыва. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к резиденции главы региона.

«Все еще может поменяться. Но по данным на вечер 23 января поездка не состоится», — сказал собеседник, не уточнив, что произошло. Ведь еще днем 23-го правительственные чиновники анонсировали визит без особых сомнений.

27 января Путин выступит на «Газпром-Арене», там пройдет концерт-реквием с участием различных исполнителей. Также в планах у статусных государственных деятелей со всей страны, по данным URA.RU, посещение Пискаревского мемориального кладбища — одного из мест массовых захоронений жертв блокады Ленинграда и воинов Ленинградского фронта.

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Поездка свердловского губернатора Евгения Куйвашева в Санкт-Петербург 27 января на мероприятия с участием президента РФ Владимиром Путиным по случаю 80-летия освобождения Ленинграда под угрозой срыва. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к резиденции главы региона. «Все еще может поменяться. Но по данным на вечер 23 января поездка не состоится», — сказал собеседник, не уточнив, что произошло. Ведь еще днем 23-го правительственные чиновники анонсировали визит без особых сомнений. 27 января Путин выступит на «Газпром-Арене», там пройдет концерт-реквием с участием различных исполнителей. Также в планах у статусных государственных деятелей со всей страны, по данным URA.RU, посещение Пискаревского мемориального кладбища — одного из мест массовых захоронений жертв блокады Ленинграда и воинов Ленинградского фронта.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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