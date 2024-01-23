Полпред Якушев и губернатор Комарова дадут старт Году семьи в ХМАО

24 января 2024 в 18:39 Размер текста - 17 +

Владимир Якушев и Наталья Комарова дадут старт Году семьи Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Ханты-Мансийск стал главной стартовой площадкой мероприятий, посвященных Году семьи в Югре. В Арт-резиденции 26 января полпред президента в УрФО Владимир Якушев и губернатор ХМАО Наталья Комарова откроют самое масштабное семейное событие в Югре, сообщает официальный telegram-канал властей окружной столицы. «Во всех муниципалитетах Югры 26—27 января пройдут порядка 300 мероприятий, посвященных старту Года семьи. Главной площадкой станет Арт-резиденция в Ханты-Мансийске, где в церемонии открытия примут участие губернатор Наталья Комарова и полпред Президента в УрФО Владимир Якушев. 26 января они дадут старт самому масштабному семейному событию Югры», — пишет «Ханты-Мансийск Онлайн». Жители и гости города смогут посетить музеи и библиотеки, которые разработали специальную программу для «семейных выходных». Так, например, Государственный художественный музей проведет серию лекций, мастер-классов и экскурсий, в музее «Торум Маа» стартует проект «У семейного очага». В Государственной библиотеке можно будет провести «Семейный выходной», а в музее Геологии нефти и газа — принять участие в программе «Мама, папа, я — музейная семья». Культурные учреждения города подготовили для жителей и гостей Ханты-Мансийска развлекательные программы. В субботу и воскресенье «Государственный художественный музей» проведет множество лекций, экскурсий и мастер-классов, посвященных месту семьи в искусстве. 26 января в музее «Торум Маа» стартует проект «У семейного очага». 27 января в Государственной библиотеке Югры можно будет провести «Семейный выходной», а музей Геологии нефти и газа подготовил программу «Мама, папа, я — музейная семья». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Ханты-Мансийск стал главной стартовой площадкой мероприятий, посвященных Году семьи в Югре. В Арт-резиденции 26 января полпред президента в УрФО Владимир Якушев и губернатор ХМАО Наталья Комарова откроют самое масштабное семейное событие в Югре, сообщает официальный telegram-канал властей окружной столицы. «Во всех муниципалитетах Югры 26—27 января пройдут порядка 300 мероприятий, посвященных старту Года семьи. Главной площадкой станет Арт-резиденция в Ханты-Мансийске, где в церемонии открытия примут участие губернатор Наталья Комарова и полпред Президента в УрФО Владимир Якушев. 26 января они дадут старт самому масштабному семейному событию Югры», — пишет «Ханты-Мансийск Онлайн». Жители и гости города смогут посетить музеи и библиотеки, которые разработали специальную программу для «семейных выходных». Так, например, Государственный художественный музей проведет серию лекций, мастер-классов и экскурсий, в музее «Торум Маа» стартует проект «У семейного очага». В Государственной библиотеке можно будет провести «Семейный выходной», а в музее Геологии нефти и газа — принять участие в программе «Мама, папа, я — музейная семья». Культурные учреждения города подготовили для жителей и гостей Ханты-Мансийска развлекательные программы. В субботу и воскресенье «Государственный художественный музей» проведет множество лекций, экскурсий и мастер-классов, посвященных месту семьи в искусстве. 26 января в музее «Торум Маа» стартует проект «У семейного очага». 27 января в Государственной библиотеке Югры можно будет провести «Семейный выходной», а музей Геологии нефти и газа подготовил программу «Мама, папа, я — музейная семья».