24 января 2024

В фонде капремонта ХМАО сделали заявление о падении лифта в многоэтажке

В фонде капремонта ХМАО опровергли информацию о падении лифта в многоэтажке
© Служба новостей «URA.RU»
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Система безопасности заблокировала двери лифта Фото:

В Югорском фонде капремонта опровергли информацию о падении лифта с людьми в Нижневартовске. В фонде сообщили URA.RU, что информация об инциденте была искажена в ряде СМИ.

«Ситуация, описанная в сообщениях некоторых телеграм-каналов и СМИ округа, о том, что в доме упал в шахту лифт с людьми, не соответствует действительности. При движении на уровне 1 этажа сработала система безопасности, кабина опустилась на малой скорости ниже порога 1 этажа, двери остались закрыты. В целях безопасности пассажиров система не позволяет их открыть. Падения кабины не было», — сообщили в фонде.

Пассажиры по кнопке вызова сообщили об остановке. В течение 15 минут прибыла бригада и открыла двери. Никто не пострадал. После этого лифт был перезапущен и работает в штатном режиме. Причина срабатывания системы безопасности устанавливается.

Ранее URA.RU сообщало, о падении лифта в многоэтажке Нижневартовска. Местные СМИ сообщили, что в момент падения в кабине находились люди.

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В Югорском фонде капремонта опровергли информацию о падении лифта с людьми в Нижневартовске. В фонде сообщили URA.RU, что информация об инциденте была искажена в ряде СМИ. «Ситуация, описанная в сообщениях некоторых телеграм-каналов и СМИ округа, о том, что в доме упал в шахту лифт с людьми, не соответствует действительности. При движении на уровне 1 этажа сработала система безопасности, кабина опустилась на малой скорости ниже порога 1 этажа, двери остались закрыты. В целях безопасности пассажиров система не позволяет их открыть. Падения кабины не было», — сообщили в фонде. Пассажиры по кнопке вызова сообщили об остановке. В течение 15 минут прибыла бригада и открыла двери. Никто не пострадал. После этого лифт был перезапущен и работает в штатном режиме. Причина срабатывания системы безопасности устанавливается. Ранее URA.RU сообщало, о падении лифта в многоэтажке Нижневартовска. Местные СМИ сообщили, что в момент падения в кабине находились люди.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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