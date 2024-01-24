В фонде капремонта ХМАО сделали заявление о падении лифта в многоэтажке

В фонде капремонта ХМАО опровергли информацию о падении лифта в многоэтажке

25 января 2024 в 20:40 Размер текста - 17 +

Система безопасности заблокировала двери лифта Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Югорском фонде капремонта опровергли информацию о падении лифта с людьми в Нижневартовске. В фонде сообщили URA.RU, что информация об инциденте была искажена в ряде СМИ. «Ситуация, описанная в сообщениях некоторых телеграм-каналов и СМИ округа, о том, что в доме упал в шахту лифт с людьми, не соответствует действительности. При движении на уровне 1 этажа сработала система безопасности, кабина опустилась на малой скорости ниже порога 1 этажа, двери остались закрыты. В целях безопасности пассажиров система не позволяет их открыть. Падения кабины не было», — сообщили в фонде. Пассажиры по кнопке вызова сообщили об остановке. В течение 15 минут прибыла бригада и открыла двери. Никто не пострадал. После этого лифт был перезапущен и работает в штатном режиме. Причина срабатывания системы безопасности устанавливается. Ранее URA.RU сообщало, о падении лифта в многоэтажке Нижневартовска. Местные СМИ сообщили, что в момент падения в кабине находились люди.

В Югорском фонде капремонта опровергли информацию о падении лифта с людьми в Нижневартовске. В фонде сообщили URA.RU, что информация об инциденте была искажена в ряде СМИ. «Ситуация, описанная в сообщениях некоторых телеграм-каналов и СМИ округа, о том, что в доме упал в шахту лифт с людьми, не соответствует действительности. При движении на уровне 1 этажа сработала система безопасности, кабина опустилась на малой скорости ниже порога 1 этажа, двери остались закрыты. В целях безопасности пассажиров система не позволяет их открыть. Падения кабины не было», — сообщили в фонде. Пассажиры по кнопке вызова сообщили об остановке. В течение 15 минут прибыла бригада и открыла двери. Никто не пострадал. После этого лифт был перезапущен и работает в штатном режиме. Причина срабатывания системы безопасности устанавливается. Ранее URA.RU сообщало, о падении лифта в многоэтажке Нижневартовска. Местные СМИ сообщили, что в момент падения в кабине находились люди.