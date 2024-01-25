В Перми резко выросли цены на организацию свадеб. Инфографика

Цены на свадебные услуги в Перми выросли на 15-20%

26 января 2024 в 18:55 Размер текста - 17 +

Свадьба на 50 человек может обойтись в 733 тысячи рублей Фото: Александр Мамаев © URA.RU В Перми выросли цены на организацию свадеб. В среднем стоимость увеличилась от 15% до 20%, рассказала URA.RU пермский свадебный организатор Анастасия Кустова. «Стоимость свадьбы зависит от многих факторов, таких как количество гостей, время года, день недели, формат праздника и так далее. В среднем в 2024 году цены на организацию праздника выросли на 15-20%. Например, если вы хотите сделать свадьбу летом в черте города на 50 человек, праздник может стоить около 733 тысяч рублей», — рассказала Анастасия Кустова корреспонденту агентства. Она добавила, что в эту стоимость не входят напитки и образы молодоженов. Собеседница агентства отметила, что в праздник стоимостью 733 тысячи рублей включен банкет с участием ведущего, диджея и выступлением кавер-группы. Также в эту сумму входят услуги декоратора, фотографа, видеографа, стилиста и организатора мероприятия. Кроме этого предусмотрены расходы на аренду площадки в летний период, ее техническое оснащение и спецэффекты. Свадебный организатор уточнила, что любую смету можно оптимизировать. «Прежде, чем посчитать стоимость праздника, нужно понять о чем мечтают молодожены. Например, площадку можно арендовать по цене от 30 до 200 тысяч рублей. Многое зависит от ее вместимости, условий аренды. Меню тоже может быть разным, а цены будут варьироваться от формата и количества гостей. Для свадебного декора нет средней стоимости, но есть минимальные цены, ниже которых флористы не готовы работать. За счет уточнения таких деталей можно сократить или увеличить стоимость праздника», — отметила Анастасия Кустова. Инфографика URA.RU Инфографика URA.RU Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Перми выросли цены на организацию свадеб. В среднем стоимость увеличилась от 15% до 20%, рассказала URA.RU пермский свадебный организатор Анастасия Кустова. «Стоимость свадьбы зависит от многих факторов, таких как количество гостей, время года, день недели, формат праздника и так далее. В среднем в 2024 году цены на организацию праздника выросли на 15-20%. Например, если вы хотите сделать свадьбу летом в черте города на 50 человек, праздник может стоить около 733 тысяч рублей», — рассказала Анастасия Кустова корреспонденту агентства. Она добавила, что в эту стоимость не входят напитки и образы молодоженов. Собеседница агентства отметила, что в праздник стоимостью 733 тысячи рублей включен банкет с участием ведущего, диджея и выступлением кавер-группы. Также в эту сумму входят услуги декоратора, фотографа, видеографа, стилиста и организатора мероприятия. Кроме этого предусмотрены расходы на аренду площадки в летний период, ее техническое оснащение и спецэффекты. Свадебный организатор уточнила, что любую смету можно оптимизировать. «Прежде, чем посчитать стоимость праздника, нужно понять о чем мечтают молодожены. Например, площадку можно арендовать по цене от 30 до 200 тысяч рублей. Многое зависит от ее вместимости, условий аренды. Меню тоже может быть разным, а цены будут варьироваться от формата и количества гостей. Для свадебного декора нет средней стоимости, но есть минимальные цены, ниже которых флористы не готовы работать. За счет уточнения таких деталей можно сократить или увеличить стоимость праздника», — отметила Анастасия Кустова.