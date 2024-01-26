Якушев и Комарова открыли Год семьи в ХМАО

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В Год семьи в ХМАО будет проведено почти 120 мероприятий
В Год семьи в ХМАО будет проведено почти 120 мероприятий

Полномочный представитель президента РФ в УрФО Владимир Якушев и губернатор ХМАО Наталья Комарова дали старт Году семьи в Югре. Об этом глава региона написала в своем telegram-канале.

«Наши земляки, семья Русскиных из Сургутского района, привезли лампаду с огнем от Всероссийского семейного очага, которую зажгли на открытии Года семьи в России на полях форума „Родные — Любимые“. С большим семейным праздником югорчан поздравил Владимир Якушев. Он подчеркнул, как важно поддерживать и развивать семейные ценности, которые служат основой нашей страны», — написала Комарова.

Уральский полпред и губернатор ХМАО вручили югорчанам федеральные и региональные награды. В окружном плане, посвященном Году семьи 118 мероприятий. Среди них — мастер-классы, соревнования, конкурсы, форумы и другие активности.

Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО был открыт «Центр патриотов России». Это пункт набора военнослужащих, который соответствует всем требованиям Минобороны.

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Полномочный представитель президента РФ в УрФО Владимир Якушев и губернатор ХМАО Наталья Комарова дали старт Году семьи в Югре. Об этом глава региона написала в своем telegram-канале. «Наши земляки, семья Русскиных из Сургутского района, привезли лампаду с огнем от Всероссийского семейного очага, которую зажгли на открытии Года семьи в России на полях форума „Родные — Любимые“. С большим семейным праздником югорчан поздравил Владимир Якушев. Он подчеркнул, как важно поддерживать и развивать семейные ценности, которые служат основой нашей страны», — написала Комарова. Уральский полпред и губернатор ХМАО вручили югорчанам федеральные и региональные награды. В окружном плане, посвященном Году семьи 118 мероприятий. Среди них — мастер-классы, соревнования, конкурсы, форумы и другие активности. Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО был открыт «Центр патриотов России». Это пункт набора военнослужащих, который соответствует всем требованиям Минобороны.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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