Якушев и Комарова открыли Год семьи в ХМАО

В Год семьи в ХМАО будет проведено почти 120 мероприятий telegram-канал губернатора ХМАО Натальи Комаровой

Полномочный представитель президента РФ в УрФО Владимир Якушев и губернатор ХМАО Наталья Комарова дали старт Году семьи в Югре. Об этом глава региона написала в своем telegram-канале.

«Наши земляки, семья Русскиных из Сургутского района, привезли лампаду с огнем от Всероссийского семейного очага, которую зажгли на открытии Года семьи в России на полях форума „Родные — Любимые“. С большим семейным праздником югорчан поздравил Владимир Якушев. Он подчеркнул, как важно поддерживать и развивать семейные ценности, которые служат основой нашей страны», — написала Комарова.

Уральский полпред и губернатор ХМАО вручили югорчанам федеральные и региональные награды. В окружном плане, посвященном Году семьи 118 мероприятий. Среди них — мастер-классы, соревнования, конкурсы, форумы и другие активности.

Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО был открыт «Центр патриотов России». Это пункт набора военнослужащих, который соответствует всем требованиям Минобороны.