Стоимость аренды квартиры в Екатеринбурге поднялась на 24% за год

Стоимость аренды квартиры в Екатеринбурге за год выросла на 24%. Сейчас за месяц арендодатели должны будут заплатить 39,9 тысяч рублей, говорится в исследовании аналитического центра ДОМ.РФ.
«По данным на 1 января 2024 года, цена за аренду квартиры в месяц в Екатеринбурге — 39,9 тысяч рублей. Изменение показателя, относительно предыдущего года — 24%», — говорится в исследовании, основанных на данных Росстата и объявлениях об аренде жилья.
Также за год стало меньше объявлений об аренде жилья. В Екатеринбурге их 600 штук, что на 38% ниже прошлогодних показателей. Однако значительно выросла просматриваемость объявлений. Сейчас она составляет 599 просмотров, что на 53% выше, чем в прошлом году.
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