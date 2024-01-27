27 января 2024
26 января 2024

Стоимость аренды квартиры в Екатеринбурге поднялась на 24% за год

© Служба новостей «URA.RU»
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Средняя стоимость аренды квартиры — 39,9 тысяч рублей Фото:

Стоимость аренды квартиры в Екатеринбурге за год выросла на 24%. Сейчас за месяц арендодатели должны будут заплатить 39,9 тысяч рублей, говорится в исследовании аналитического центра ДОМ.РФ.

«По данным на 1 января 2024 года, цена за аренду квартиры в месяц в Екатеринбурге — 39,9 тысяч рублей. Изменение показателя, относительно предыдущего года — 24%», — говорится в исследовании, основанных на данных Росстата и объявлениях об аренде жилья.

Также за год стало меньше объявлений об аренде жилья. В Екатеринбурге их 600 штук, что на 38% ниже прошлогодних показателей. Однако значительно выросла просматриваемость объявлений. Сейчас она составляет 599 просмотров, что на 53% выше, чем в прошлом году.

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Стоимость аренды квартиры в Екатеринбурге за год выросла на 24%. Сейчас за месяц арендодатели должны будут заплатить 39,9 тысяч рублей, говорится в исследовании аналитического центра ДОМ.РФ. «По данным на 1 января 2024 года, цена за аренду квартиры в месяц в Екатеринбурге — 39,9 тысяч рублей. Изменение показателя, относительно предыдущего года — 24%», — говорится в исследовании, основанных на данных Росстата и объявлениях об аренде жилья. Также за год стало меньше объявлений об аренде жилья. В Екатеринбурге их 600 штук, что на 38% ниже прошлогодних показателей. Однако значительно выросла просматриваемость объявлений. Сейчас она составляет 599 просмотров, что на 53% выше, чем в прошлом году.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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