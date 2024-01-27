Экономика Недвижимость Стоимость аренды квартиры в Екатеринбурге поднялась на 24% за год 28 января 2024 в 19:45 Размер текста - 17 + Средняя стоимость аренды квартиры — 39,9 тысяч рублей Фото: Илья Московец © URA.RU Стоимость аренды квартиры в Екатеринбурге за год выросла на 24%. Сейчас за месяц арендодатели должны будут заплатить 39,9 тысяч рублей, говорится в исследовании аналитического центра ДОМ.РФ. «По данным на 1 января 2024 года, цена за аренду квартиры в месяц в Екатеринбурге — 39,9 тысяч рублей. Изменение показателя, относительно предыдущего года — 24%», — говорится в исследовании, основанных на данных Росстата и объявлениях об аренде жилья. Также за год стало меньше объявлений об аренде жилья. В Екатеринбурге их 600 штук, что на 38% ниже прошлогодних показателей. Однако значительно выросла просматриваемость объявлений. Сейчас она составляет 599 просмотров, что на 53% выше, чем в прошлом году. Стоимость аренды квартиры в Екатеринбурге за год выросла на 24%. Сейчас за месяц арендодатели должны будут заплатить 39,9 тысяч рублей, говорится в исследовании аналитического центра ДОМ.РФ. «По данным на 1 января 2024 года, цена за аренду квартиры в месяц в Екатеринбурге — 39,9 тысяч рублей. Изменение показателя, относительно предыдущего года — 24%», — говорится в исследовании, основанных на данных Росстата и объявлениях об аренде жилья. Также за год стало меньше объявлений об аренде жилья. В Екатеринбурге их 600 штук, что на 38% ниже прошлогодних показателей. Однако значительно выросла просматриваемость объявлений. Сейчас она составляет 599 просмотров, что на 53% выше, чем в прошлом году. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям