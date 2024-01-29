В Екатеринбурге дети массово не пошли в школу после угроз о теракте

© Служба новостей «URA.RU»
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Дети и карантин. Екатеринбург, школьный класс, карантин, учебный процесс
Родители не отпустили детей в школу №181, опасаясь теракта Фото:

В Екатеринбурге родители не отпустили детей в школу №181 (Академический район) после того, как в адрес лицея №109 были направлены угрозы о теракте. Родители переживают, что угрозы могут быть претворены в жизнь. Об этом URA.RU рассказала мама ученика начальной школы на условиях анонимности.

«27 человек (список имеется в распоряжении агентства) уведомили классных руководителей в WhatsApp о том, что дети не придут на занятия. Родители вынуждены были пойти на такую меру из-за угроз в адрес другой школы в анонимном телеграм-канале. Тогда в сообщении говорилось о том, что в учебном заведении будет теракт. Взрослые очень переживают, чувствуются панические настроения», — поделилась екатеринбурженка.

Редакция URA.RU попыталась связаться с директором школы №181 Марией Корнильцевой. Секретарь заявила, что руководитель учебного заведения на уроке.

В департаменте образования Екатеринбурга URA.RU сообщили о том, что меры безопасности в образовательных учреждениях были и остаются усиленными в любое время, не зависимо от каких-либо сообщений в телеграм каналах. «Проверкой информации о якобы готовящихся терактах занимаются правоохранительные органы. Они эту информацию не подтверждают. Неявка детей на уроки носит единичный характер в каждом классе и сопровождается сообщением родителей о болезни ребенка или других обстоятельствах, никак не связанных с информацией из анонимного телеграм канала на прошлой неделе. Ситуация в школе спокойная», — отметили в ведомстве.

25 января в екатеринбургский лицей №109 нагрянула ФСБ, полиция и прокуратура после появившихся в анонимном телеграм-канале сообщений с угрозами массовых расстрелов. Различные угрозы сопровождались фотографиями оружия и экипировки. Пресс-секретарь свердловского главка МВД Валерий Горелых тогда заявил о том, что данные сообщения являются информационной уткой от врагов России. По его словам, недоброжелатели пытаются посеять страх среди педагогов, детей и их родителей.

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В Екатеринбурге родители не отпустили детей в школу №181 (Академический район) после того, как в адрес лицея №109 были направлены угрозы о теракте. Родители переживают, что угрозы могут быть претворены в жизнь. Об этом URA.RU рассказала мама ученика начальной школы на условиях анонимности. «27 человек (список имеется в распоряжении агентства) уведомили классных руководителей в WhatsApp о том, что дети не придут на занятия. Родители вынуждены были пойти на такую меру из-за угроз в адрес другой школы в анонимном телеграм-канале. Тогда в сообщении говорилось о том, что в учебном заведении будет теракт. Взрослые очень переживают, чувствуются панические настроения», — поделилась екатеринбурженка. Редакция URA.RU попыталась связаться с директором школы №181 Марией Корнильцевой. Секретарь заявила, что руководитель учебного заведения на уроке. В департаменте образования Екатеринбурга URA.RU сообщили о том, что меры безопасности в образовательных учреждениях были и остаются усиленными в любое время, не зависимо от каких-либо сообщений в телеграм каналах. «Проверкой информации о якобы готовящихся терактах занимаются правоохранительные органы. Они эту информацию не подтверждают. Неявка детей на уроки носит единичный характер в каждом классе и сопровождается сообщением родителей о болезни ребенка или других обстоятельствах, никак не связанных с информацией из анонимного телеграм канала на прошлой неделе. Ситуация в школе спокойная», — отметили в ведомстве. 25 января в екатеринбургский лицей №109 нагрянула ФСБ, полиция и прокуратура после появившихся в анонимном телеграм-канале сообщений с угрозами массовых расстрелов. Различные угрозы сопровождались фотографиями оружия и экипировки. Пресс-секретарь свердловского главка МВД Валерий Горелых тогда заявил о том, что данные сообщения являются информационной уткой от врагов России. По его словам, недоброжелатели пытаются посеять страх среди педагогов, детей и их родителей.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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