Свердловский драмтеатр готовит уникальную премьеру по произведению Пушкина

В Свердловском драмтеатре 16 марта состоится премьера «Евгения Онегина»

29 января 2024 в 15:43 Размер текста - 17 +

Роль Онегина исполнит артист Ильдар Гарифуллин Фото предоставлено Свердловским драматическим театром Свердловский драматический театр готовится в очередной раз удивлять публику премьерой. Постановку по роману в стихах «Евгений Онегин» от режиссера Михаила Заеца покажут на сцене 16 марта. По словам представителей театра, спектакль будет отличаться от того, что зрители видели ранее. «Не счесть театральных постановок, экранизаций и воплощений самых разных форм и жанров. В одной только в Свердловской области идет, как минимум, три постановки по „Евгению Онегину“: в „Урал Опере“, ТЮЗе и театре кукол Нижнего Тагила. Все они разные не только по форме, но и способу прочтения, настроению, атмосфере. Свердловский театр драмы готов представить миру собственную авторскую версию бессмертного творения Александра Сергеевича Пушкина», — пояснили URA.RU в пресс-службе. В постановке Заеца роман в стихах предстанет динамичным, ярким, музыкальным и пластичным произведением, при этом от оригинала режиссер уходить не собирается. Иные режиссерские замыслы, а также актерский состав спектакля пока держатся в тайне. Известно лишь, что художник Алексей Паненков уже сочинил масштабную сценографию в духе Болдинской осени, над воплощением которой вовсю трудятся театральные цеха. В прошлом году екатеринбуржцы стали первыми в России зрителями, которые увидели пьесу «Мальчик Уинслоу» английского драматурга Теренса Рэттигана. Эта постановка еще никогда не ставилась в стране и даже не была переведена на русский язык — это впервые сделал Свердловский театр драмы. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Свердловский драматический театр готовится в очередной раз удивлять публику премьерой. Постановку по роману в стихах «Евгений Онегин» от режиссера Михаила Заеца покажут на сцене 16 марта. По словам представителей театра, спектакль будет отличаться от того, что зрители видели ранее. «Не счесть театральных постановок, экранизаций и воплощений самых разных форм и жанров. В одной только в Свердловской области идет, как минимум, три постановки по „Евгению Онегину“: в „Урал Опере“, ТЮЗе и театре кукол Нижнего Тагила. Все они разные не только по форме, но и способу прочтения, настроению, атмосфере. Свердловский театр драмы готов представить миру собственную авторскую версию бессмертного творения Александра Сергеевича Пушкина», — пояснили URA.RU в пресс-службе. В постановке Заеца роман в стихах предстанет динамичным, ярким, музыкальным и пластичным произведением, при этом от оригинала режиссер уходить не собирается. Иные режиссерские замыслы, а также актерский состав спектакля пока держатся в тайне. Известно лишь, что художник Алексей Паненков уже сочинил масштабную сценографию в духе Болдинской осени, над воплощением которой вовсю трудятся театральные цеха. В прошлом году екатеринбуржцы стали первыми в России зрителями, которые увидели пьесу «Мальчик Уинслоу» английского драматурга Теренса Рэттигана. Эта постановка еще никогда не ставилась в стране и даже не была переведена на русский язык — это впервые сделал Свердловский театр драмы.