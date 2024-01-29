Больше трех тысяч детей в Челябинской области имеют право на бесплатное жилье

Процесс расселения идет быстрее в тех районах, где активно строится жилье Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинской области более трех тысяч детей-сирот и детей без попечения родителей имеют право на получение жилья от государства. Об этом заявила первый вице-губернатор Ирина Гехт.

«Сколько в Челябинской области детей-сирот и детей без попечения родителей, которые имеют право на жилье от государства? По актуальным данным, в этом списке — 3821 человек старше 18 лет», — написала Гехт в своем telegram-канале.

В прошлом году таким детям было предложено выбрать между получением однокомнатной квартиры по договору найма (приобретено 733 квартиры) или получить сертификат на покупку жилья (выдан 101 сертификат). В 2023 году в Челябинской области на обе меры власти направили 1,2 миллиарда рублей. Заселились уже 802 человека, остальные ищут подходящий вариант.

Еще 102 квартиры в Нагайбакском и Чебаркульском районах передадут новоселам в начале 2024 года. Процесс расселения нуждающихся идет активнее в муниципалитетах с хорошими темпами строительства жилья, отмечает Гехт.

На 2024 год по решению губернатора Челябинской области Алексея Текслера сумма на обеспечение жильем сирот и детей без попечения родителей вырастет на 55% и составит почти два миллиарда рублей. Средств хватит на обеспечение квартирами примерно 1000 человек.

Также в Челябинской области с 2022 года действует еще одна мера соцподдержки. Бюджет компенсирует затраты на аренду жилья для детей, которые пока не могут получить положенную по закону квартиру. В городских округах сумма равна шести тысячам рублей, в муниципальных районах — до трех тысяч рублей. В декабре компенсацию оформили 236 южноуральцев, отметила Гехт.