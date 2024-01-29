На свердловской трассе произошло смертельное ДТП с участием грузовиков

30 января 2024 в 07:37 Размер текста - 17 +

На месте ДТП работают сотрудники экстренных служб (архивное фото) Фото: Вадим Штейн © URA.RU В Сысертском районе (Свердловская область) на трассе М-5 «Урал» в ночь на 30 января произошла авария с участием двух грузовых автомобилей. Один из водителей погиб на месте. Об этом сообщили в ГИБДД Свердловской области. «ДТП произошло около 02:20 30 января на 144 км дороги М-5 „Урал“. По предварительным данным, произошло столкновение двух грузовых автомобилей марки КАМАЗ и МАН», — пишет ведомство в своем telegram-канале. Водитель КАМАЗа погиб на месте, сказано в сообщении. Сейчас там работают сотрудники экстренных служб.

В Сысертском районе (Свердловская область) на трассе М-5 «Урал» в ночь на 30 января произошла авария с участием двух грузовых автомобилей. Один из водителей погиб на месте. Об этом сообщили в ГИБДД Свердловской области. «ДТП произошло около 02:20 30 января на 144 км дороги М-5 „Урал“. По предварительным данным, произошло столкновение двух грузовых автомобилей марки КАМАЗ и МАН», — пишет ведомство в своем telegram-канале. Водитель КАМАЗа погиб на месте, сказано в сообщении. Сейчас там работают сотрудники экстренных служб.