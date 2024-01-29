29 января 2024

На свердловской трассе произошло смертельное ДТП с участием грузовиков

© Служба новостей «URA.RU»
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Экстренные службы в аэропорту Ханты-Мансийска. Ханты-Мансийск, пожарная машина, чрезвычайное происшествие
На месте ДТП работают сотрудники экстренных служб (архивное фото) Фото:

В Сысертском районе (Свердловская область) на трассе М-5 «Урал» в ночь на 30 января произошла авария с участием двух грузовых автомобилей. Один из водителей погиб на месте. Об этом сообщили в ГИБДД Свердловской области.

«ДТП произошло около 02:20 30 января на 144 км дороги М-5 „Урал“. По предварительным данным, произошло столкновение двух грузовых автомобилей марки КАМАЗ и МАН», — пишет ведомство в своем telegram-канале.

Водитель КАМАЗа погиб на месте, сказано в сообщении. Сейчас там работают сотрудники экстренных служб.

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В Сысертском районе (Свердловская область) на трассе М-5 «Урал» в ночь на 30 января произошла авария с участием двух грузовых автомобилей. Один из водителей погиб на месте. Об этом сообщили в ГИБДД Свердловской области. «ДТП произошло около 02:20 30 января на 144 км дороги М-5 „Урал“. По предварительным данным, произошло столкновение двух грузовых автомобилей марки КАМАЗ и МАН», — пишет ведомство в своем telegram-канале. Водитель КАМАЗа погиб на месте, сказано в сообщении. Сейчас там работают сотрудники экстренных служб.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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