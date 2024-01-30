В челябинской полиции появится новая структура

Алексей Текслер (на фото) поддержал идею генерала Михаила Скокова о создании Центра управления нарядами Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В полиции Челябинска в 2024 году появится новая структура — Центр управления нарядами. С подобной идеей в рамках расширенной коллегии ведомства к губернатору Алексею Текслеру обратился начальник регионального главка Михаил Скоков. Губернатор 30 января поддержал идею генерала, сообщает пресс-служба правительства региона.

«Это будет комплекс, отвечающий всем современным требованиям организации работы по охране общественного порядка», — приводит слова Текслера пресс-служба правительства. Он отметил, что данный центр будет введен в эксплуатацию уже в этом году.

Помимо этого, во время коллегии ГУ МВД Теклсер отметил, что ведомство продолжает с успехом выполнять поставленные перед ним задачи. За прошлый год уровень преступности в регионе снизился на 2%, также снизилось число нераскрытых преступлений, было открыто семь модульных отделов полиции, в этом году ожидается открытие еще пяти.

Помимо полицейских губернатор выделил и представителей народных дружин и казаков. В прошлом году они помогли пресечь тысячи административных правонарушений, раскрыть 59 преступлений, задержать троих человек, находившихся в розыске.

«Вся ваша работа направлена на решение ключевых задач — укрепить стабильность в обществе, защитить людей силой закона и власти. Важно помнить, что мы, вне зависимости от обстоятельств, несем ответственность за жизнь и здоровье людей, антитеррористическую защищенность объектов критической инфраструктуры, экономическую безопасность, за ситуацию на дорогах. Все это связано с качеством жизни людей», — резюмировал Алексей Текслер.

В конце заседания коллегии глава региона вручил сотрудникам награды. 11 человек удостоились почетных грамот, еще трое — благодарственных писем. Также Текслер вручил три сертификата на приобретение автомобилей для подразделений.