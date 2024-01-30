30 января 2024

Власти прокомментировали ситуацию с тревогой о нападении в пермской школе

Минтербез Пермского края: в школе «Точка» сработала ложная тревога
© Служба новостей «URA.RU»
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Единый государственный экзамен в гимназии № 47. Екатеринбург, безопасность, камера видеонаблюдения, школа, охрана
Тревожную кнопку в школе нажал охранник Фото:

В пермской дизайн-школе «Точка» сработала ложная тревога о нападении. Виновником этого стал охранник учебного заведения. Об этом сообщили в пресс-службе министерства территориальной безопасности Пермского края.

«31 января 2024 года поступило сообщение о ложной сработке сигнализации в Школе дизайна „Точка“. По полученной информации, охранник учебного заведения случайно нажал кнопку „Тревога. Внимание стрелок“», — рассказали в министерстве.

По данным минтербеза, ученики действовали по регламенту. Они закрылись в классах. На место выезжали сотрудники Росгвардии, которые проверили обстановку в школе. Сейчас учебный процесс восстановлен. Проводится служебная проверка относительно действий охраны.

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В пермской дизайн-школе «Точка» сработала ложная тревога о нападении. Виновником этого стал охранник учебного заведения. Об этом сообщили в пресс-службе министерства территориальной безопасности Пермского края. «31 января 2024 года поступило сообщение о ложной сработке сигнализации в Школе дизайна „Точка“. По полученной информации, охранник учебного заведения случайно нажал кнопку „Тревога. Внимание стрелок“», — рассказали в министерстве. По данным минтербеза, ученики действовали по регламенту. Они закрылись в классах. На место выезжали сотрудники Росгвардии, которые проверили обстановку в школе. Сейчас учебный процесс восстановлен. Проводится служебная проверка относительно действий охраны.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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