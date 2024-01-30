Власти прокомментировали ситуацию с тревогой о нападении в пермской школе

Минтербез Пермского края: в школе «Точка» сработала ложная тревога

Тревожную кнопку в школе нажал охранник Фото: Илья Московец © URA.RU

В пермской дизайн-школе «Точка» сработала ложная тревога о нападении. Виновником этого стал охранник учебного заведения. Об этом сообщили в пресс-службе министерства территориальной безопасности Пермского края.

«31 января 2024 года поступило сообщение о ложной сработке сигнализации в Школе дизайна „Точка“. По полученной информации, охранник учебного заведения случайно нажал кнопку „Тревога. Внимание стрелок“», — рассказали в министерстве.

По данным минтербеза, ученики действовали по регламенту. Они закрылись в классах. На место выезжали сотрудники Росгвардии, которые проверили обстановку в школе. Сейчас учебный процесс восстановлен. Проводится служебная проверка относительно действий охраны.