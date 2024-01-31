31 января 2024

Бастрыкин потребовал доложить о челябинке, получившей ожоги во время родов

© Служба новостей «URA.RU»
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Президент России Владимир Путин на вручении наград Героям России в Кремле. Москва, бастрыкин александр
Александр Бастрыкин держит ситуацию на контроле Фото:

Глава СК РФ Александр Бастрыкин взял на контроль ситуацию, произошедшую в одном из перинатальных центров Челябинской области. Там женщина получила ожоги во время родов. Как сообщает пресс-служба ведомства, главе челябинского следкома Петру Решетникову поручено отчитаться о ходе проверки.

«В приемную Бастрыкина в „ВКонтакте“ обратилась жительница Челябинской области. В январе текущего года при проведении женщине кесарева сечения в перинатальном центре произошло возгорание паров антисептика, в результате чего пациентка получила ожоги», — сообщили URA.RU в пресс-службе СК РФ.

Там отметили, что по данному факту в региональном управлении СКР проводится проверка. Бастрыкин потребовал от Решетникова доложить о ее ходе и результатах. Ситуация находится на контроле.

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Глава СК РФ Александр Бастрыкин взял на контроль ситуацию, произошедшую в одном из перинатальных центров Челябинской области. Там женщина получила ожоги во время родов. Как сообщает пресс-служба ведомства, главе челябинского следкома Петру Решетникову поручено отчитаться о ходе проверки. «В приемную Бастрыкина в „ВКонтакте“ обратилась жительница Челябинской области. В январе текущего года при проведении женщине кесарева сечения в перинатальном центре произошло возгорание паров антисептика, в результате чего пациентка получила ожоги», — сообщили URA.RU в пресс-службе СК РФ. Там отметили, что по данному факту в региональном управлении СКР проводится проверка. Бастрыкин потребовал от Решетникова доложить о ее ходе и результатах. Ситуация находится на контроле.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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