Общество Бастрыкин потребовал доложить о челябинке, получившей ожоги во время родов 01 февраля 2024 в 13:30 Размер текста - 17 + Александр Бастрыкин держит ситуацию на контроле Фото: Владимир Андреев © URA.RU Глава СК РФ Александр Бастрыкин взял на контроль ситуацию, произошедшую в одном из перинатальных центров Челябинской области. Там женщина получила ожоги во время родов. Как сообщает пресс-служба ведомства, главе челябинского следкома Петру Решетникову поручено отчитаться о ходе проверки. «В приемную Бастрыкина в „ВКонтакте“ обратилась жительница Челябинской области. В январе текущего года при проведении женщине кесарева сечения в перинатальном центре произошло возгорание паров антисептика, в результате чего пациентка получила ожоги», — сообщили URA.RU в пресс-службе СК РФ. Там отметили, что по данному факту в региональном управлении СКР проводится проверка. Бастрыкин потребовал от Решетникова доложить о ее ходе и результатах. Ситуация находится на контроле. Глава СК РФ Александр Бастрыкин взял на контроль ситуацию, произошедшую в одном из перинатальных центров Челябинской области. Там женщина получила ожоги во время родов. Как сообщает пресс-служба ведомства, главе челябинского следкома Петру Решетникову поручено отчитаться о ходе проверки. «В приемную Бастрыкина в „ВКонтакте“ обратилась жительница Челябинской области. В январе текущего года при проведении женщине кесарева сечения в перинатальном центре произошло возгорание паров антисептика, в результате чего пациентка получила ожоги», — сообщили URA.RU в пресс-службе СК РФ. Там отметили, что по данному факту в региональном управлении СКР проводится проверка. Бастрыкин потребовал от Решетникова доложить о ее ходе и результатах. Ситуация находится на контроле. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям