Бастрыкин потребовал доложить о челябинке, получившей ожоги во время родов

Глава СК РФ Александр Бастрыкин взял на контроль ситуацию, произошедшую в одном из перинатальных центров Челябинской области. Там женщина получила ожоги во время родов. Как сообщает пресс-служба ведомства, главе челябинского следкома Петру Решетникову поручено отчитаться о ходе проверки.
«В приемную Бастрыкина в „ВКонтакте“ обратилась жительница Челябинской области. В январе текущего года при проведении женщине кесарева сечения в перинатальном центре произошло возгорание паров антисептика, в результате чего пациентка получила ожоги», — сообщили URA.RU в пресс-службе СК РФ.
Там отметили, что по данному факту в региональном управлении СКР проводится проверка. Бастрыкин потребовал от Решетникова доложить о ее ходе и результатах. Ситуация находится на контроле.
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