Куйвашев отправил зама на встречу с главой Росатома из-за совещания у Путина

01 февраля 2024 в 19:08 Размер текста - 17 +

Евгений Куйвашев встретиться с Алексеем Лихачевым не смог из-за совещания с президентом Фото: Георгий Бергал © URA.RU Главу Росатома Алексея Лихачева в рабочей поездке в Лесной (комбинат «Электрохимприбор», Свердловская область) сопровождал политический вице-губернатор Олег Чемезов, а не глава региона Евгений Куйвашев. По данным URA.RU, это связано с подготовкой Куйвашева к совещанию с президентом РФ Владимиром Путиным, где он планировал доложить про свой якорный проект — «Кампус». «Мы с 2011 года развиваем сотрудничество с „Росатомом“, и благодаря этому город Лесной получает дополнительные средства для реализации различных муниципальных проектов. Это и благоустройство общественных пространств, и ремонт поликлиники, и строительство жилья для персонала, и строительство спортивной арены. Мы намерены это сотрудничество продолжать», — цитирует Чемезова департамент информполитики региона. Учитывая статус Чемезова, отвечающего за результат Свердловской области на президентских выборах, с Лихачевым он, вероятно, обсудил и предстоящую кампанию. О том, что выборы в повестке визита статусного московского гостя в Свердловскую область, URA.RU сообщало 30 января. В Лесном делегация посетила Технологический институт — филиал Национального исследовательского ядерного университета «МИФИ». Здесь обучаются почти 700 человек, еще 50 — ученики восьмых классов, изучающие физико-математические науки. После окончания учебы они пойдут работать на «Электрохимприбор». Также глава Росатома и вице-губернатор осмотрели детскую поликлинику и новую спортивную школу с ледовой ареной. В планах у Лихачева также был визит в Новоуральск, но 1 февраля он не состоялся. Согласно ранее озвученным планам, Алексей Лихачев задержится в Свердловской области до 2 февраля Фото: департамент информационной политики Свердловской области Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Главу Росатома Алексея Лихачева в рабочей поездке в Лесной (комбинат «Электрохимприбор», Свердловская область) сопровождал политический вице-губернатор Олег Чемезов, а не глава региона Евгений Куйвашев. По данным URA.RU, это связано с подготовкой Куйвашева к совещанию с президентом РФ Владимиром Путиным, где он планировал доложить про свой якорный проект — «Кампус». «Мы с 2011 года развиваем сотрудничество с „Росатомом“, и благодаря этому город Лесной получает дополнительные средства для реализации различных муниципальных проектов. Это и благоустройство общественных пространств, и ремонт поликлиники, и строительство жилья для персонала, и строительство спортивной арены. Мы намерены это сотрудничество продолжать», — цитирует Чемезова департамент информполитики региона. Учитывая статус Чемезова, отвечающего за результат Свердловской области на президентских выборах, с Лихачевым он, вероятно, обсудил и предстоящую кампанию. О том, что выборы в повестке визита статусного московского гостя в Свердловскую область, URA.RU сообщало 30 января. В Лесном делегация посетила Технологический институт — филиал Национального исследовательского ядерного университета «МИФИ». Здесь обучаются почти 700 человек, еще 50 — ученики восьмых классов, изучающие физико-математические науки. После окончания учебы они пойдут работать на «Электрохимприбор». Также глава Росатома и вице-губернатор осмотрели детскую поликлинику и новую спортивную школу с ледовой ареной. В планах у Лихачева также был визит в Новоуральск, но 1 февраля он не состоялся.