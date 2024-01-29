Глава Росатома летит в Свердловскую область, в повестке — выборы

30 января 2024 в 12:28 Размер текста - 17 +

Алексей Лихачев пробудет на Урале два дня — 1 и 2 февраля Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Как и анонсировало URA.RU, в Свердловскую область с рабочим визитом летит глава госкорпорации Росатом Алексей Лихачев. Он посетит Лесной (комбинат «Электрохимприбор») и Новоуральск («Уральский электрохимический комбинат»), рассказали в департаменте коммуникаций Росатома. Официальная цель приезда — общение с сотрудниками и совещания по развитию городов присутствия корпорации. Неофициальная, по данным агентства, связана в том числе с президентской кампанией. «Алексей Лихачев посетит Свердловскую область 1 и 2 февраля. Он наградит лучших сотрудников и проведет совещания о социально-экономическом развитии городов, где представлены предприятия корпорации», — пояснили в Росатоме. «У него вояж по всем „своим“ городам России. Плановая поездка», — на всякий случай уточнил источник URA.RU в администрации Новоуральска. И добавил: «Убежден, что помимо производственных вопросов будут ставить задачи по участию в выборах президента коллективов корпорации». Визит Лихачева в Новоуральск интересен еще и тем, что летом 2023 года «Уральский электрохимический комбинат» попадал в информационную повестку с инцидентом с разгерметизацией баллона с обедненным гексафторидом урана. Выборы президента РФ пройдут в России 15 — 17 марта. Свердловские политики уже получили установки по тому, как вести себя в ближайшие семь недель — в частности, продвигать кандидатуру действующего президента Владимира Путина нативно, рассказывая о достижениях в период его правления и зазывая на участки. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Как и анонсировало URA.RU, в Свердловскую область с рабочим визитом летит глава госкорпорации Росатом Алексей Лихачев. Он посетит Лесной (комбинат «Электрохимприбор») и Новоуральск («Уральский электрохимический комбинат»), рассказали в департаменте коммуникаций Росатома. Официальная цель приезда — общение с сотрудниками и совещания по развитию городов присутствия корпорации. Неофициальная, по данным агентства, связана в том числе с президентской кампанией. «Алексей Лихачев посетит Свердловскую область 1 и 2 февраля. Он наградит лучших сотрудников и проведет совещания о социально-экономическом развитии городов, где представлены предприятия корпорации», — пояснили в Росатоме. «У него вояж по всем „своим“ городам России. Плановая поездка», — на всякий случай уточнил источник URA.RU в администрации Новоуральска. И добавил: «Убежден, что помимо производственных вопросов будут ставить задачи по участию в выборах президента коллективов корпорации». Визит Лихачева в Новоуральск интересен еще и тем, что летом 2023 года «Уральский электрохимический комбинат» попадал в информационную повестку с инцидентом с разгерметизацией баллона с обедненным гексафторидом урана. Выборы президента РФ пройдут в России 15 — 17 марта. Свердловские политики уже получили установки по тому, как вести себя в ближайшие семь недель — в частности, продвигать кандидатуру действующего президента Владимира Путина нативно, рассказывая о достижениях в период его правления и зазывая на участки.