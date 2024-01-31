Губернатор Куйвашев доложит Путину о своем главном проекте

Свердловский губернатор Евгений Куйвашев в режиме видеоконференцсвязи примет участие в совещании с президентом России Владимиром Путиным. Тема встречи — строительство кампусов в регионах. Информацию, появившуюся в telegram-канале, администрируемом пиарщиками главы региона, URA.RU подтвердил собеседник, близкий к кабмину.
«Совещание губернатора с главой государства намечено на вторую половину дня. Куйвашев расскажет о том, как идет строительство кампуса УрФУ в Новокольцовском», — поделился собеседник.
В Новокольцовском уже построили общежития на 8,5 тысяч мест, общественный и медицинский центры, тренировочное поле, спортплощадки, зоны отдыха. Готовность кампуса оценивается на 60%. Летом 2023 года после «Иннопрома» помощник президента Андрей Фурсенко, министр науки Валерий Фальков вместе с первыми лицами региона дали старт строительству второй очереди кампуса. К 2025 году там появятся три учебных корпуса: для Института информационных технологий, Института экономики и управления и СУНЦа.
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