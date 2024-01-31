31 января 2024

Губернатор Куйвашев доложит Путину о своем главном проекте

Губернатор Куйвашев расскажет президенту Путину о новых кампусах УрФУ
© Служба новостей «URA.RU»
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ИННОПРОМ-2017. разные дни. Екатеринбург, куйвашев евгений, холманских игорь, путин владимир
Евгений Куйвашев встретится с Владимиром Путиным в режиме ВКС Фото:

Свердловский губернатор Евгений Куйвашев в режиме видеоконференцсвязи примет участие в совещании с президентом России Владимиром Путиным. Тема встречи — строительство кампусов в регионах. Информацию, появившуюся в telegram-канале, администрируемом пиарщиками главы региона, URA.RU подтвердил собеседник, близкий к кабмину.

«Совещание губернатора с главой государства намечено на вторую половину дня. Куйвашев расскажет о том, как идет строительство кампуса УрФУ в Новокольцовском», — поделился собеседник.

В Новокольцовском уже построили общежития на 8,5 тысяч мест, общественный и медицинский центры, тренировочное поле, спортплощадки, зоны отдыха. Готовность кампуса оценивается на 60%. Летом 2023 года после «Иннопрома» помощник президента Андрей Фурсенко, министр науки Валерий Фальков вместе с первыми лицами региона дали старт строительству второй очереди кампуса. К 2025 году там появятся три учебных корпуса: для Института информационных технологий, Института экономики и управления и СУНЦа.

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Свердловский губернатор Евгений Куйвашев в режиме видеоконференцсвязи примет участие в совещании с президентом России Владимиром Путиным. Тема встречи — строительство кампусов в регионах. Информацию, появившуюся в telegram-канале, администрируемом пиарщиками главы региона, URA.RU подтвердил собеседник, близкий к кабмину. «Совещание губернатора с главой государства намечено на вторую половину дня. Куйвашев расскажет о том, как идет строительство кампуса УрФУ в Новокольцовском», — поделился собеседник. В Новокольцовском уже построили общежития на 8,5 тысяч мест, общественный и медицинский центры, тренировочное поле, спортплощадки, зоны отдыха. Готовность кампуса оценивается на 60%. Летом 2023 года после «Иннопрома» помощник президента Андрей Фурсенко, министр науки Валерий Фальков вместе с первыми лицами региона дали старт строительству второй очереди кампуса. К 2025 году там появятся три учебных корпуса: для Института информационных технологий, Института экономики и управления и СУНЦа.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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