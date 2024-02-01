Мужчина устроил дебош на борту рейса, летевшего в Екатеринбург

На борту самолета, летевшего из Хабаровска в Екатеринбург, 33-летний мужчина устроил дебош. Полицейские задержали его после посадки лайнера, сообщили URA.RU в линейном отделе МВД России в аэропорту Кольцово.
«Пассажир был пьяным, выражался нецензурной бранью и мешал другим пассажирам, после замечаний бортпроводников нарушитель успокоился. Позже он отправился в туалетную комнату воздушного судна, где решил покурить. После посадки его доставили в дежурную часть», — пояснили в ведомстве. Инцидент произошел 1 февраля.
В полиции мужчина отказался от медицинского освидетельствования. На него составили административные протоколы и оштрафовали на 1500 рублей.
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