Дискуссия прошла в штабе общественной поддержки на Кировке в Челябинске Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

На площадке штаба общественной поддержки Челябинской области прошла дискуссия о самых успешных практиках региона, в которой приняли участие депутаты областного заксобрания Евгений Илле, Дмитрий Клеутин, Михаил Махов, Евгений Субачев и Денис Сазонтов. Об этом URA.RU сообщили 2 февраля в пресс-службе ЗСО

«Одной из лучших проектных практик стал форум «От импортозамещения к технологическому суверенитету», который проходил в Челябинске. На форуме были представлены ведущие достижения южноуральских предприятий в области импортозамещения, был презентован новый «Арктический автобус» и проведены встречи на предприятиях группы компаний «Метран».

Также лучшей практикой стала экспертная сессия «Женского движения» на площадке форума «Стальное кружево Урала». В рамках форума прошли серии обучающих семинаров, мастер-классов, выездных мероприятий и экскурсий», — уточнили в пресс-службе заксобрания региона.

На форуме «Крепкая семья на Южном Урале» был представлен проект «Открытый родильный дом» и декрет о безопасной перевозке ребенка, были вручены автолюльки и знаки «Открытый роддом» представителям 28 родильных домов региона.

В Увельском районе прошел региональный форум в честь 85-летия самбо в рамках партийного проекта «Za Самбо». Форум включил в себя не только состязания спортсменов и мастер-классы от чемпионов, участники обсудили стратегию развития самбо в Челябинской области, ряд вопросов об открытии новых залов, о внедрении комплекса самбо в школах.

Была отмечена работа проектов «Культура малой Родины» и «Марафон талантов» в рамках фестиваля-конкурса гармонистов «Гармония». Событие получило статус окружного.

Также были выделены лучшие практики проектов «Детский спорт», «Единая страна-доступная среда», «Цифровая Россия», «Крепкая семья», «Безопасные дороги». Всего в Челябинской области реализуются 21 федеральный партийный проект, пять региональных и три мобилизационных проекта.

Координаторы лучших практик поделились опытом друг с другом и депутатами ЗСО Фото: пресс-служба ЗСО

Участники дискуссии договорились помогать друг другу для синергетического эффекта от реализуемых проектов Фото: пресс-служба ЗСО