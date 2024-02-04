04 февраля 2024
03 февраля 2024

В Златоусте более 40 домов остались без воды

© Служба новостей «URA.RU»
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Воды не будет из-за работ на насосной станции Фото:

В Златоусте Челябинской области свыше 40 домов и несколько учреждений остались без воды. Об этом сообщили в пресс-службе городской мэрии.

«5 февраля в связи с необходимостью проведения ремонтных работ на насосно-фильтровальной станции II подъема с 8-00 будет прекращена подача холодной воды. Работы проводит АО „Златмаш“», — уточнили в пресс-службе мэрии Златоуста.

В зону отключения попали более 40 домов по проспекту Мира, улице Зеленой, 40 лет Победы, Олимпийской, проспекту Профсоюзов, а также три детских сада, школа, ФОК «Таганай», ТРК «Тарелка», здания ОМОНа и «Челябинвестбанка» и Орловское тепличное хозяйство.

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В Златоусте Челябинской области свыше 40 домов и несколько учреждений остались без воды. Об этом сообщили в пресс-службе городской мэрии. «5 февраля в связи с необходимостью проведения ремонтных работ на насосно-фильтровальной станции II подъема с 8-00 будет прекращена подача холодной воды. Работы проводит АО „Златмаш“», — уточнили в пресс-службе мэрии Златоуста. В зону отключения попали более 40 домов по проспекту Мира, улице Зеленой, 40 лет Победы, Олимпийской, проспекту Профсоюзов, а также три детских сада, школа, ФОК «Таганай», ТРК «Тарелка», здания ОМОНа и «Челябинвестбанка» и Орловское тепличное хозяйство.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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