В Златоусте более 40 домов остались без воды

В Златоусте Челябинской области свыше 40 домов и несколько учреждений остались без воды. Об этом сообщили в пресс-службе городской мэрии.
«5 февраля в связи с необходимостью проведения ремонтных работ на насосно-фильтровальной станции II подъема с 8-00 будет прекращена подача холодной воды. Работы проводит АО „Златмаш“», — уточнили в пресс-службе мэрии Златоуста.
В зону отключения попали более 40 домов по проспекту Мира, улице Зеленой, 40 лет Победы, Олимпийской, проспекту Профсоюзов, а также три детских сада, школа, ФОК «Таганай», ТРК «Тарелка», здания ОМОНа и «Челябинвестбанка» и Орловское тепличное хозяйство.
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