02 февраля 2024

В Германии рассказали, чем обернется отставка Залужного для Зеленского

Spiegel: Зеленский потеряет поддержку украинцев при увольнении Залужного
© Служба новостей «URA.RU»
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Официальный сайт президента Украины.stock Москва, залужный валерий,  stock
Почему Зеленский хочет уволить Залужного, неизвестно, пишет Spiegel Фото:

Президент Украины Владимир Зеленский может столкнуться с потерей поддержки своего народа и политическим кризисом, если уволит главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. Это связано с тем, что главком армии на данный момент популярнее, чем киевский лидер. Об этом сообщает немецкое издание Spiegel.

«Владимир Зеленский хочет уволить главнокомандующего армией Валерия Залужного. Он рискует столкнуться с политическим кризисом, потому что Залужный сейчас популярнее президента. Все больше украинцев начинают сомневаться в Зеленском», — пишет издание. Отмечается, что причины, по которым глава Украины хочет уволить главкома ВСУ, неизвестны. Однако ясно, что в случае отставки Залужного Зеленский ставит под угрозу свою поддержку среди жителей страны.

Ранее американский журналист Сеймур Херш выдвинул версию о том, что Зеленский хочет уволить Залужного из-за его тайных переговоров с Западом. По его словам, главком ВСУ обсуждает с иностранными партнерами возможное завершение конфликта с Россией.

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Президент Украины Владимир Зеленский может столкнуться с потерей поддержки своего народа и политическим кризисом, если уволит главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. Это связано с тем, что главком армии на данный момент популярнее, чем киевский лидер. Об этом сообщает немецкое издание Spiegel. «Владимир Зеленский хочет уволить главнокомандующего армией Валерия Залужного. Он рискует столкнуться с политическим кризисом, потому что Залужный сейчас популярнее президента. Все больше украинцев начинают сомневаться в Зеленском», — пишет издание. Отмечается, что причины, по которым глава Украины хочет уволить главкома ВСУ, неизвестны. Однако ясно, что в случае отставки Залужного Зеленский ставит под угрозу свою поддержку среди жителей страны. Ранее американский журналист Сеймур Херш выдвинул версию о том, что Зеленский хочет уволить Залужного из-за его тайных переговоров с Западом. По его словам, главком ВСУ обсуждает с иностранными партнерами возможное завершение конфликта с Россией.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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