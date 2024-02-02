В Германии рассказали, чем обернется отставка Залужного для Зеленского

Spiegel: Зеленский потеряет поддержку украинцев при увольнении Залужного

03 февраля 2024 в 07:55 Размер текста - 17 +

Почему Зеленский хочет уволить Залужного, неизвестно, пишет Spiegel Фото: Официальный сайт президента Украины Президент Украины Владимир Зеленский может столкнуться с потерей поддержки своего народа и политическим кризисом, если уволит главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. Это связано с тем, что главком армии на данный момент популярнее, чем киевский лидер. Об этом сообщает немецкое издание Spiegel. «Владимир Зеленский хочет уволить главнокомандующего армией Валерия Залужного. Он рискует столкнуться с политическим кризисом, потому что Залужный сейчас популярнее президента. Все больше украинцев начинают сомневаться в Зеленском», — пишет издание . Отмечается, что причины, по которым глава Украины хочет уволить главкома ВСУ, неизвестны. Однако ясно, что в случае отставки Залужного Зеленский ставит под угрозу свою поддержку среди жителей страны. Ранее американский журналист Сеймур Херш выдвинул версию о том, что Зеленский хочет уволить Залужного из-за его тайных переговоров с Западом. По его словам, главком ВСУ обсуждает с иностранными партнерами возможное завершение конфликта с Россией.

Президент Украины Владимир Зеленский может столкнуться с потерей поддержки своего народа и политическим кризисом, если уволит главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. Это связано с тем, что главком армии на данный момент популярнее, чем киевский лидер. Об этом сообщает немецкое издание Spiegel. «Владимир Зеленский хочет уволить главнокомандующего армией Валерия Залужного. Он рискует столкнуться с политическим кризисом, потому что Залужный сейчас популярнее президента. Все больше украинцев начинают сомневаться в Зеленском», — пишет издание. Отмечается, что причины, по которым глава Украины хочет уволить главкома ВСУ, неизвестны. Однако ясно, что в случае отставки Залужного Зеленский ставит под угрозу свою поддержку среди жителей страны. Ранее американский журналист Сеймур Херш выдвинул версию о том, что Зеленский хочет уволить Залужного из-за его тайных переговоров с Западом. По его словам, главком ВСУ обсуждает с иностранными партнерами возможное завершение конфликта с Россией.