02 февраля 2024

Клава Кока рассказала фанатам о выгорании. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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BIG LOVE SHOW в Екатеринбург-ЭКСПО. Екатеринбург , клава кока
Клава Кока поделилась, что сейчас у нее много идей, энергии и планов Фото:

Певица Клава Кока (Клавдия Высокова, родилась в Екатеринбурге) рассказала фанатам о том, что была на грани выгорания. Об этом девушка написала в соцсетях.

«За этот отпуск я очень восстановилась! Была на грани выгорания, а сейчас прям очень много энергии, идей и планов!» — пишет певица на своей странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ).

Уральскую певицу ранее заподозрили в беременности. Подписчики Клавы в комментариях начали указывать на ее округлившийся живот, однако сама девушка отметила, что просто любит поесть.

Фото:

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Певица Клава Кока (Клавдия Высокова, родилась в Екатеринбурге) рассказала фанатам о том, что была на грани выгорания. Об этом девушка написала в соцсетях. «За этот отпуск я очень восстановилась! Была на грани выгорания, а сейчас прям очень много энергии, идей и планов!» — пишет певица на своей странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ). Уральскую певицу ранее заподозрили в беременности. Подписчики Клавы в комментариях начали указывать на ее округлившийся живот, однако сама девушка отметила, что просто любит поесть.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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