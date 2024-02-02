Клава Кока поделилась, что сейчас у нее много идей, энергии и планов
Певица Клава Кока (Клавдия Высокова, родилась в Екатеринбурге) рассказала фанатам о том, что была на грани выгорания. Об этом девушка написала в соцсетях.
«За этот отпуск я очень восстановилась! Была на грани выгорания, а сейчас прям очень много энергии, идей и планов!» — пишет певица на своей странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ).
Уральскую певицу ранее заподозрили в беременности. Подписчики Клавы в комментариях начали указывать на ее округлившийся живот, однако сама девушка отметила, что просто любит поесть.
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