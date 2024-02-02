Клава Кока поделилась, что сейчас у нее много идей, энергии и планов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Певица Клава Кока (Клавдия Высокова, родилась в Екатеринбурге) рассказала фанатам о том, что была на грани выгорания. Об этом девушка написала в соцсетях.

«За этот отпуск я очень восстановилась! Была на грани выгорания, а сейчас прям очень много энергии, идей и планов!» — пишет певица на своей странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ).

Уральскую певицу ранее заподозрили в беременности. Подписчики Клавы в комментариях начали указывать на ее округлившийся живот, однако сама девушка отметила, что просто любит поесть.