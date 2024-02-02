02 февраля 2024

В Нижневартовске сотрудники ночного клуба оскорбляли девушку

© Служба новостей «URA.RU»
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Клуб "Куб". Екатеринбург, ночная жизнь, бар, ночной клуб, клуб куб
На югорчанку ругались матом три сотрудника клуба Фото:

Жительница Нижневартовска (ХМАО) пожаловалась, что ночью 3 февраля в местном ночном клубе на нее накинулись девушки, а после сотрудники оскорбляли ее и выгоняли из заведения. Об этом сообщила югорчанка в социальных сетях.

«Ночью в 04:10 приехала в клуб. В женском туалете, когда я мыла руки, на меня накинулась девушка. К ней подключились еще женщины лет 40. Заметив суматоху, в туалет забежал охранник и, видя, что меня держит какая-то неадекватная, начал кричать, оскорблять меня и выгонять с матами», — написала югорчанка в telegram-канале «ЧП в Нижневартовске».

Девушка начала возмущаться на подобные выпады со стороны сотрудников заведения, поэтому попросила позвать управляющего. По словам югорчанки, это не привело ни к чему, так как ее продолжили оскорблять. Тогда она вызвала полицию, а пока ждала, уже трое сотрудников клуба ругались на нее матом. Когда приехали сотрудники ведомства, она написала заявление.

URA.RU направило запрос в пресс-службу УМВД по региону. Ответ ожидается.

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Жительница Нижневартовска (ХМАО) пожаловалась, что ночью 3 февраля в местном ночном клубе на нее накинулись девушки, а после сотрудники оскорбляли ее и выгоняли из заведения. Об этом сообщила югорчанка в социальных сетях. «Ночью в 04:10 приехала в клуб. В женском туалете, когда я мыла руки, на меня накинулась девушка. К ней подключились еще женщины лет 40. Заметив суматоху, в туалет забежал охранник и, видя, что меня держит какая-то неадекватная, начал кричать, оскорблять меня и выгонять с матами», — написала югорчанка в telegram-канале «ЧП в Нижневартовске». Девушка начала возмущаться на подобные выпады со стороны сотрудников заведения, поэтому попросила позвать управляющего. По словам югорчанки, это не привело ни к чему, так как ее продолжили оскорблять. Тогда она вызвала полицию, а пока ждала, уже трое сотрудников клуба ругались на нее матом. Когда приехали сотрудники ведомства, она написала заявление. URA.RU направило запрос в пресс-службу УМВД по региону. Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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