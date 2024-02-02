В Нижневартовске сотрудники ночного клуба оскорбляли девушку

03 февраля 2024 в 20:30 Размер текста - 17 +

На югорчанку ругались матом три сотрудника клуба Фото: Размик Закарян © URA.RU Жительница Нижневартовска (ХМАО) пожаловалась, что ночью 3 февраля в местном ночном клубе на нее накинулись девушки, а после сотрудники оскорбляли ее и выгоняли из заведения. Об этом сообщила югорчанка в социальных сетях. «Ночью в 04:10 приехала в клуб. В женском туалете, когда я мыла руки, на меня накинулась девушка. К ней подключились еще женщины лет 40. Заметив суматоху, в туалет забежал охранник и, видя, что меня держит какая-то неадекватная, начал кричать, оскорблять меня и выгонять с матами», — написала югорчанка в telegram-канале «ЧП в Нижневартовске». Девушка начала возмущаться на подобные выпады со стороны сотрудников заведения, поэтому попросила позвать управляющего. По словам югорчанки, это не привело ни к чему, так как ее продолжили оскорблять. Тогда она вызвала полицию, а пока ждала, уже трое сотрудников клуба ругались на нее матом. Когда приехали сотрудники ведомства, она написала заявление. URA.RU направило запрос в пресс-службу УМВД по региону. Ответ ожидается.

Жительница Нижневартовска (ХМАО) пожаловалась, что ночью 3 февраля в местном ночном клубе на нее накинулись девушки, а после сотрудники оскорбляли ее и выгоняли из заведения. Об этом сообщила югорчанка в социальных сетях. «Ночью в 04:10 приехала в клуб. В женском туалете, когда я мыла руки, на меня накинулась девушка. К ней подключились еще женщины лет 40. Заметив суматоху, в туалет забежал охранник и, видя, что меня держит какая-то неадекватная, начал кричать, оскорблять меня и выгонять с матами», — написала югорчанка в telegram-канале «ЧП в Нижневартовске». Девушка начала возмущаться на подобные выпады со стороны сотрудников заведения, поэтому попросила позвать управляющего. По словам югорчанки, это не привело ни к чему, так как ее продолжили оскорблять. Тогда она вызвала полицию, а пока ждала, уже трое сотрудников клуба ругались на нее матом. Когда приехали сотрудники ведомства, она написала заявление. URA.RU направило запрос в пресс-службу УМВД по региону. Ответ ожидается.