Екатеринбурженка просит отдать ей брата и сестру малышки, забитой до смерти

06 февраля 2024 в 12:19 Размер текста - 17 +

Алена готова позаботиться о племянниках (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Тетя двухлетней девочки Евы, которую, по версии следствия, забил в Первоуральске отчим, пытается забрать к себе других детей — брата и сестру жертвы. Она боится, что малышей может постигнуть та же участь. Алена Потапьева объяснила URA.RU свои опасения. «Не только я, но и многие другие раньше замечали синяки на детях. Например, у Евы однажды был сломан нос: мама объяснила, что она дескать упала на прогулке. В другой раз заметили большой синяк на ухе и шишку на голове. Мать сказала, что девочка опять же упала. Но мы подозревали, что ей выкручивали ухо и били», — рассказала Алена Потапьева. Родственники подозревают, что маленькая Ева была нелюбимым ребенком в семье (архивное фото) Фото: Денис Моргунов © URA.RU Мать детей, Виктория, была замужем за ее братом, он погиб при странных обстоятельствах в 2022 году. Тогда семья жила в общежитии в Екатеринбурге, и после ссоры Виктория с двумя детьми (о своей третьей беременности она еще не знала), ушла к подруге. Вскоре в их комнате заметили пожар, подоспевшие спасатели обнаружили внутри мертвого мужчину. По словам Алены, на лице и голове ее брата были синяки. «Спустя несколько месяцев Вика сошлась с Иваном, тогда у нее уже родился третий ребенок. Насколько мы, близкие, могли судить, он относился к детям хорошо: покупал им одежду и еду, старшего водил и забирал из садика, с удовольствием играл и занимался с ними. Поэтому нам очень трудно поверить в его причастность к убийству Евы. А вот к Вике, как к матери, вопросов очень много», — говорит родственница семьи. О своих подозрениях тетя рассказывала в детском саду, который посещал старший мальчик. Те, в свою очередь, сигнализировали в ПДН Чкаловского района. По словам Потапьевой, реакции не произошло. Вскоре родители с детьми перебрались в Первоуральск, где и случилась трагедия: двухлетнюю девочку, по версии следствия, забил отчим. Новость по теме Родные не верят, что 2-летнюю девочку в Первоуральске забил отчим «Я в это не верю. Я знаю, что Вика не любила Еву. Она с презрением говорила, что та „в нашу породу“ — то есть похожа на моего брата. А младшая девочка, Саша, очень похожа на Еву. Я очень боюсь, что с ней случится то же самое», — переживает тетя. Алена уже обращалась в органы опеки с просьбой отдать ей племянников. Там объяснили, что их мать не лишена и не ограничена в родительских правах, поэтому их забрать невозможно. Родственница надеется, что во время суда статус Виктории изменится: например, из свидетеля перерастет в подозреваемую. Тогда Алена уже сможет претендовать на детей. «У меня своих четверо, но и этих малышей мы воспитаем, лишних детей у меня не бывает. Муж только за, прокормить мы их сможем», — уверяет женщина. Двухлетняя Ева погибла в Первоуральске 5 декабря. Девочку нашли дома избитой, в тяжелом состоянии. В больнице она скончалась. Сначала полицией была задержана мать, потом отчим, который признался в убийстве. Дети на время следствия — годовалая девочка и пятилетний мальчик — помещены в детские приюты. Их мама, Виктория, ждет четвертого ребенка. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Тетя двухлетней девочки Евы, которую, по версии следствия, забил в Первоуральске отчим, пытается забрать к себе других детей — брата и сестру жертвы. Она боится, что малышей может постигнуть та же участь. Алена Потапьева объяснила URA.RU свои опасения. «Не только я, но и многие другие раньше замечали синяки на детях. Например, у Евы однажды был сломан нос: мама объяснила, что она дескать упала на прогулке. В другой раз заметили большой синяк на ухе и шишку на голове. Мать сказала, что девочка опять же упала. Но мы подозревали, что ей выкручивали ухо и били», — рассказала Алена Потапьева. Мать детей, Виктория, была замужем за ее братом, он погиб при странных обстоятельствах в 2022 году. Тогда семья жила в общежитии в Екатеринбурге, и после ссоры Виктория с двумя детьми (о своей третьей беременности она еще не знала), ушла к подруге. Вскоре в их комнате заметили пожар, подоспевшие спасатели обнаружили внутри мертвого мужчину. По словам Алены, на лице и голове ее брата были синяки. «Спустя несколько месяцев Вика сошлась с Иваном, тогда у нее уже родился третий ребенок. Насколько мы, близкие, могли судить, он относился к детям хорошо: покупал им одежду и еду, старшего водил и забирал из садика, с удовольствием играл и занимался с ними. Поэтому нам очень трудно поверить в его причастность к убийству Евы. А вот к Вике, как к матери, вопросов очень много», — говорит родственница семьи. О своих подозрениях тетя рассказывала в детском саду, который посещал старший мальчик. Те, в свою очередь, сигнализировали в ПДН Чкаловского района. По словам Потапьевой, реакции не произошло. Вскоре родители с детьми перебрались в Первоуральск, где и случилась трагедия: двухлетнюю девочку, по версии следствия, забил отчим. «Я в это не верю. Я знаю, что Вика не любила Еву. Она с презрением говорила, что та „в нашу породу“ — то есть похожа на моего брата. А младшая девочка, Саша, очень похожа на Еву. Я очень боюсь, что с ней случится то же самое», — переживает тетя. Алена уже обращалась в органы опеки с просьбой отдать ей племянников. Там объяснили, что их мать не лишена и не ограничена в родительских правах, поэтому их забрать невозможно. Родственница надеется, что во время суда статус Виктории изменится: например, из свидетеля перерастет в подозреваемую. Тогда Алена уже сможет претендовать на детей. «У меня своих четверо, но и этих малышей мы воспитаем, лишних детей у меня не бывает. Муж только за, прокормить мы их сможем», — уверяет женщина. Двухлетняя Ева погибла в Первоуральске 5 декабря. Девочку нашли дома избитой, в тяжелом состоянии. В больнице она скончалась. Сначала полицией была задержана мать, потом отчим, который признался в убийстве. Дети на время следствия — годовалая девочка и пятилетний мальчик — помещены в детские приюты. Их мама, Виктория, ждет четвертого ребенка.