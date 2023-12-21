Родные не верят, что 2-летнюю девочку в Первоуральске забил отчим

21 декабря 2023 в 16:48 Размер текста - 17 +

По версии следствия, малышку убил отчим, но многие в это не верят (архивное фото) Фото: Владимир Андреев © URA.RU Родные и знакомые Ивана Бекурина, который обвиняется в убийстве двухлетней падчерицы в Первоуральске (Свердловская область), не верят в его виновность. Источник, близкий к следствию, рассказал URA.RU подробности жизни семьи, в которой жил ребенок. «До Первоуральска семья жила в Екатеринбурге, в общежитии на улице Военной, поэтому все протекало на глазах у соседей. По их словам, мать детьми не занималась, младшую девочку видели в синяках. А вот Иван, напротив, относился к неродным детям хорошо: покупал им игрушки и еду, старшего мальчика он научил читать, малышку ходить. До этого мать не спускала ее с дивана, чтобы не мешалась на полу, поэтому она и ходить в два года не умела», — рассказал собеседник агентства. Новость по теме Мать убитой девочки рассказала, почему врала свердловским силовикам. Фото Трагедия произошла уже после переезда в Первоуральск, 5 декабря. Двухлетнюю Еву нашли дома в тяжелом состоянии, избитой. Врачам не удалось ее спасти. Сначала полицией была задержана мать, потом отчим, который признался в убийстве. Родственница этой семьи не верит в причастность мужчины к преступлению. «Я общался с этой женщиной, и она намерена доказывать его невиновность. Считает, что он взял чужую вину на себя», — продолжает собеседник.



По его словам, соседи общежития, где жила неблагополучная семья, сигнализировали в отдел опеки Чкаловского района Екатеринбурга. Туда же, по данным агентства, обращались сотрудники детского сада, куда старшего мальчика, Колю, систематически приводили в синяках. «Информация осталась без реакции», — сказал источник. Корреспондент обратился с запросом в отдел опеки Чкаловского района. Ответ на момент публикации не был получен. Ранее этот отдел уже обвиняли в равнодушии, которое привело к трагедии с Далером Бобиевым. Выяснилось, что представители опеки подписывали документы о проверке условий жизни мальчика в приемной семье, не видя его. Более того: на момент этих проверок мальчик уже был мертв. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Родные и знакомые Ивана Бекурина, который обвиняется в убийстве двухлетней падчерицы в Первоуральске (Свердловская область), не верят в его виновность. Источник, близкий к следствию, рассказал URA.RU подробности жизни семьи, в которой жил ребенок. «До Первоуральска семья жила в Екатеринбурге, в общежитии на улице Военной, поэтому все протекало на глазах у соседей. По их словам, мать детьми не занималась, младшую девочку видели в синяках. А вот Иван, напротив, относился к неродным детям хорошо: покупал им игрушки и еду, старшего мальчика он научил читать, малышку ходить. До этого мать не спускала ее с дивана, чтобы не мешалась на полу, поэтому она и ходить в два года не умела», — рассказал собеседник агентства. Трагедия произошла уже после переезда в Первоуральск, 5 декабря. Двухлетнюю Еву нашли дома в тяжелом состоянии, избитой. Врачам не удалось ее спасти. Сначала полицией была задержана мать, потом отчим, который признался в убийстве. Родственница этой семьи не верит в причастность мужчины к преступлению. «Я общался с этой женщиной, и она намерена доказывать его невиновность. Считает, что он взял чужую вину на себя», — продолжает собеседник. По его словам, соседи общежития, где жила неблагополучная семья, сигнализировали в отдел опеки Чкаловского района Екатеринбурга. Туда же, по данным агентства, обращались сотрудники детского сада, куда старшего мальчика, Колю, систематически приводили в синяках. «Информация осталась без реакции», — сказал источник. Корреспондент обратился с запросом в отдел опеки Чкаловского района. Ответ на момент публикации не был получен. Ранее этот отдел уже обвиняли в равнодушии, которое привело к трагедии с Далером Бобиевым. Выяснилось, что представители опеки подписывали документы о проверке условий жизни мальчика в приемной семье, не видя его. Более того: на момент этих проверок мальчик уже был мертв.