06 февраля 2024

МЧС: на пожаре в Пермском крае спасли семь человек

© Служба новостей «URA.RU»
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Пожар памятника архитектуры по ул. Семакова 8. Тюмень, мчс, пожар, огонь, пожарная лестница
Для эвакуации жильцов из горящего дома использовали спецсредства Фото:

В Лысьве (Пермский край) спасли семь человек на пожаре в многоквартирном жилом доме. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

«Было установлено, что происходит горение домашних вещей в одной из квартир жилого дома в Лысьве. С помощью автолестницы спасли двух детей с балкона четвертого этажа. При помощи трехколенной лестницы были спасены еще два человека, в том числе один ребенок. При помощи спасательных устройств по лестничному маршу было выведено на свежий воздух три человека», — указано в telegram-канале ведомства.

Инцидент произошел вечером 5 февраля. К тушению привлекались 22 специалиста и семь единиц техники. Предварительная причина пожара — неосторожное обращение с огнем.

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В Лысьве (Пермский край) спасли семь человек на пожаре в многоквартирном жилом доме. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по региону. «Было установлено, что происходит горение домашних вещей в одной из квартир жилого дома в Лысьве. С помощью автолестницы спасли двух детей с балкона четвертого этажа. При помощи трехколенной лестницы были спасены еще два человека, в том числе один ребенок. При помощи спасательных устройств по лестничному маршу было выведено на свежий воздух три человека», — указано в telegram-канале ведомства. Инцидент произошел вечером 5 февраля. К тушению привлекались 22 специалиста и семь единиц техники. Предварительная причина пожара — неосторожное обращение с огнем.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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