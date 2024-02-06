МЧС: на пожаре в Пермском крае спасли семь человек

В Лысьве (Пермский край) спасли семь человек на пожаре в многоквартирном жилом доме. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по региону.
«Было установлено, что происходит горение домашних вещей в одной из квартир жилого дома в Лысьве. С помощью автолестницы спасли двух детей с балкона четвертого этажа. При помощи трехколенной лестницы были спасены еще два человека, в том числе один ребенок. При помощи спасательных устройств по лестничному маршу было выведено на свежий воздух три человека», — указано в telegram-канале ведомства.
Инцидент произошел вечером 5 февраля. К тушению привлекались 22 специалиста и семь единиц техники. Предварительная причина пожара — неосторожное обращение с огнем.
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