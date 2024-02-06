МЧС: на пожаре в Пермском крае спасли семь человек

07 февраля 2024 в 07:56 Размер текста - 17 +

Для эвакуации жильцов из горящего дома использовали спецсредства Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU В Лысьве (Пермский край) спасли семь человек на пожаре в многоквартирном жилом доме. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по региону. «Было установлено, что происходит горение домашних вещей в одной из квартир жилого дома в Лысьве. С помощью автолестницы спасли двух детей с балкона четвертого этажа. При помощи трехколенной лестницы были спасены еще два человека, в том числе один ребенок. При помощи спасательных устройств по лестничному маршу было выведено на свежий воздух три человека», — указано в telegram-канале ведомства. Инцидент произошел вечером 5 февраля. К тушению привлекались 22 специалиста и семь единиц техники. Предварительная причина пожара — неосторожное обращение с огнем.

В Лысьве (Пермский край) спасли семь человек на пожаре в многоквартирном жилом доме. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по региону. «Было установлено, что происходит горение домашних вещей в одной из квартир жилого дома в Лысьве. С помощью автолестницы спасли двух детей с балкона четвертого этажа. При помощи трехколенной лестницы были спасены еще два человека, в том числе один ребенок. При помощи спасательных устройств по лестничному маршу было выведено на свежий воздух три человека», — указано в telegram-канале ведомства. Инцидент произошел вечером 5 февраля. К тушению привлекались 22 специалиста и семь единиц техники. Предварительная причина пожара — неосторожное обращение с огнем.