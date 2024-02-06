Бизнесмен Симановский укрепил дружбу с кураторами шахмат в России. Фото

07 февраля 2024 в 12:33 Размер текста - 17 +

Слева направо: Андрей Филатов, Андрей Симановский и Андрей Гурьев Фото предоставлено свердловской федерацией шахмат Федерация шахмат России (ФШР) и екатеринбургская компания «Сима-ленд» Андрея Симановского заключили долгосрочный договор о сотрудничестве в сфере развития шахматного спорта на территории всей России. И уже в апреле 2024 года Екатеринбург впервые примет юношеский чемпионат России в шести возрастных группах — от 11 лет до 21 года. Об этом URA.RU рассказал исполнительный директор свердловской шахматной федерации Альберт Степанян. Симановский, играющий в шахматы и сам, стал президентом федерации в 2017 году. И с того момента она стала одной из ведущих в стране. В январе 2018-го появился Гроссмейстерский центр имени экс-чемпиона мира Анатолия Карпова, в 2020—2021 годах в уральской столице проходил турнир претендентов на мировую шахматную корону. В 2023-м Симановского за вклад в развитие шахмат наградили «Золотым знаком ФШР». Также он вошел в попсовет организации. В нем состоят известные государственные деятели, представители культуры и бизнеса. В частности, гендиректор ОАО «Газпром нефть» Александр Дюков, владелец инвестиционной группы Volga Group Геннадий Тимченко, пианист Николай Луганский, мэр Москвы Сергей Собянин, глава Минобороны Сергей Шойгу и пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. «Я хочу поблагодарить компанию „Сима-ленд“ и лично Андрея Моисеевича Симановского, который делает очень многое для нашего вида спорта. Ваш личный вклад в развитие шахмат трудно переоценить. Шахматы активно развиваются в Свердловской области как на любительском, так и на профессиональном уровне; оказывается конструктивная и последовательная помощь молодым талантам, поддерживается ветеранское движение. Мы очень рады объявить о заключении договора о сотрудничестве с компанией „Сима-ленд“ и надеемся на плодотворную совместную работу в деле развития и популяризации шахмат в стране. Уверен, что первенство России — наш самый масштабный детско-юношеский турнир года — пройдет на самом высоком уровне», — отметил президент ФШР Андрей Филатов. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Федерация шахмат России (ФШР) и екатеринбургская компания «Сима-ленд» Андрея Симановского заключили долгосрочный договор о сотрудничестве в сфере развития шахматного спорта на территории всей России. И уже в апреле 2024 года Екатеринбург впервые примет юношеский чемпионат России в шести возрастных группах — от 11 лет до 21 года. Об этом URA.RU рассказал исполнительный директор свердловской шахматной федерации Альберт Степанян. Симановский, играющий в шахматы и сам, стал президентом федерации в 2017 году. И с того момента она стала одной из ведущих в стране. В январе 2018-го появился Гроссмейстерский центр имени экс-чемпиона мира Анатолия Карпова, в 2020—2021 годах в уральской столице проходил турнир претендентов на мировую шахматную корону. В 2023-м Симановского за вклад в развитие шахмат наградили «Золотым знаком ФШР». Также он вошел в попсовет организации. В нем состоят известные государственные деятели, представители культуры и бизнеса. В частности, гендиректор ОАО «Газпром нефть» Александр Дюков, владелец инвестиционной группы Volga Group Геннадий Тимченко, пианист Николай Луганский, мэр Москвы Сергей Собянин, глава Минобороны Сергей Шойгу и пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. «Я хочу поблагодарить компанию „Сима-ленд“ и лично Андрея Моисеевича Симановского, который делает очень многое для нашего вида спорта. Ваш личный вклад в развитие шахмат трудно переоценить. Шахматы активно развиваются в Свердловской области как на любительском, так и на профессиональном уровне; оказывается конструктивная и последовательная помощь молодым талантам, поддерживается ветеранское движение. Мы очень рады объявить о заключении договора о сотрудничестве с компанией „Сима-ленд“ и надеемся на плодотворную совместную работу в деле развития и популяризации шахмат в стране. Уверен, что первенство России — наш самый масштабный детско-юношеский турнир года — пройдет на самом высоком уровне», — отметил президент ФШР Андрей Филатов.