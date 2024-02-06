Холдинг пермского миллиардера судится со стройфирмой из-за миллионного долга

Арбитражный суд Пермского края принял к производству исковое заявление принадлежащего миллиардеру Александру Репину холдинга «Сатурн-Р». Предприятие намерено взыскать с ООО «НижегородКапРемонт», которое занимается строительным бизнесом, более 1,8 млн рублей. Это долг и неустойка за поставленные пермским холдингом стройматериалы.
«Арбитражный суд Пермского края определил — исковое заявление ООО „Первый стройцентр Сатурн-Р“ принять к производству. Иск о взыскании задолженности по договору поставки от 21 июня 2023 года в сумме 1 321 956 рублей и пени в сумме 515 213 рублей за период с 26 октября 2023 года по 24 января 2024 года. Ответчик по делу — ООО „НижегородКапРемонт“», — сообщается в определении суда.
По данным СБИС, ООО «НижегородКапРемонт» зарегистрировано и работает в Нижнем Новгороде. Основной деятельностью предприятия является строительство жилых и нежилых зданий. Пермский холдинг «Сатурн-Р» принадлежит предпринимателю Александру Репину, который владеет десятками фирм с общим оборотом в 35 млрд рублей.
Ранее URA.RU рассказывало, что холдинг «Сатурн-Р» отсудил в арбитражных судах долги за поставку стройматериалов у предприятия из Чеченской Республики. Сумма удовлетворенных судами исковых требований составила 14,5 млн рублей.
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