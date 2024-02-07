Бывших топ-менеджеров челябинского оборонного завода оставили в СИЗО

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Избрание меры пресечения экс-директору завода "Полет" в Челябинске Александру Нестерову, нестеров александр
Александра Нестерова (на фото) и Андрея Белимова оставили под стражей до 9 апреля Фото:

Бывшего гендиректора оборонного завода «Полет» в Челябинске Александра Нестерова и его экс-заместителя Андрея Белимова, обвиняемых в превышении должностных полномочий, оставили в СИЗО. Об этом URA.RU 7 февраля сообщили в пресс-службе областного суда.

«Челябинский областной суд рассмотрел в апелляционном порядке жалобы адвокатов обвиняемых Александра Нестерова и Андрея Белимова. Постановление Калининского райсуда Челябинска от 26 декабря 2023 года, которым в отношении обвиняемых продлен срок содержания под стражей по 9 апреля 2024 года, оставлено без изменения», — сообщили URA.RU в пресс-службе суда.

Адвокаты Нестерова и Белимова в своей апелляционной жалобе просили областной суд избрать в отношении своих клиентов более мягкую меру пресечения. Однако, суд оставил решение без изменения.

Нестеров и Белимов были задержаны силовиками в ноябре 2023 года. Решением Центрального райсуда Челябинска оба взяты под стражу. Им инкриминируется превышение должностных полномочий во время работы на заводе «Полет».

По версии следствия, вместе Нестеров и Белимов приняли и оплатили невыполненные работы по исполнению государственного оборонного заказа. Тем самым, как считает следствие, они нанесли ущерб государству на сумму, свыше 100 млн рублей. Оба вину не признают.

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Бывшего гендиректора оборонного завода «Полет» в Челябинске Александра Нестерова и его экс-заместителя Андрея Белимова, обвиняемых в превышении должностных полномочий, оставили в СИЗО. Об этом URA.RU 7 февраля сообщили в пресс-службе областного суда. «Челябинский областной суд рассмотрел в апелляционном порядке жалобы адвокатов обвиняемых Александра Нестерова и Андрея Белимова. Постановление Калининского райсуда Челябинска от 26 декабря 2023 года, которым в отношении обвиняемых продлен срок содержания под стражей по 9 апреля 2024 года, оставлено без изменения», — сообщили URA.RU в пресс-службе суда. Адвокаты Нестерова и Белимова в своей апелляционной жалобе просили областной суд избрать в отношении своих клиентов более мягкую меру пресечения. Однако, суд оставил решение без изменения. Нестеров и Белимов были задержаны силовиками в ноябре 2023 года. Решением Центрального райсуда Челябинска оба взяты под стражу. Им инкриминируется превышение должностных полномочий во время работы на заводе «Полет». По версии следствия, вместе Нестеров и Белимов приняли и оплатили невыполненные работы по исполнению государственного оборонного заказа. Тем самым, как считает следствие, они нанесли ущерб государству на сумму, свыше 100 млн рублей. Оба вину не признают.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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