В Пермском крае 13-летняя школьница родила ребенка

У девушки родилась дочь
Самой молодой мамой в Пермском крае в 2023 году стала 13-летняя школьница. Девушка родила дочь.
«В 2023 году самой молодой мамой стала 13-летняя школьница. У нее родилась девочка по имени Стефания. Самым молодым папой стал 15-летний подросток», — сообщает perm.aif.ru со ссылкой на комитет ЗАГС Пермского края.
Самой возрастной мамой стала 56-летняя пермячка. Она назвала свою дочь Ульяной. Среди отцов самым возрастным стал 71-летний житель Перми.
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