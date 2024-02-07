В Пермском крае 13-летняя школьница родила ребенка

07 февраля 2024 в 15:45 Размер текста - 17 +

У девушки родилась дочь Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Самой молодой мамой в Пермском крае в 2023 году стала 13-летняя школьница. Девушка родила дочь. «В 2023 году самой молодой мамой стала 13-летняя школьница. У нее родилась девочка по имени Стефания. Самым молодым папой стал 15-летний подросток», — сообщает perm.aif.ru со ссылкой на комитет ЗАГС Пермского края. Самой возрастной мамой стала 56-летняя пермячка. Она назвала свою дочь Ульяной. Среди отцов самым возрастным стал 71-летний житель Перми.

Самой молодой мамой в Пермском крае в 2023 году стала 13-летняя школьница. Девушка родила дочь. «В 2023 году самой молодой мамой стала 13-летняя школьница. У нее родилась девочка по имени Стефания. Самым молодым папой стал 15-летний подросток», — сообщает perm.aif.ru со ссылкой на комитет ЗАГС Пермского края. Самой возрастной мамой стала 56-летняя пермячка. Она назвала свою дочь Ульяной. Среди отцов самым возрастным стал 71-летний житель Перми.