В Пермском крае 13-летняя школьница родила ребенка

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Роддом. Челябинск, ребенок, роддом, палата рожениц, новорожденный
У девушки родилась дочь Фото:

Самой молодой мамой в Пермском крае в 2023 году стала 13-летняя школьница. Девушка родила дочь.

«В 2023 году самой молодой мамой стала 13-летняя школьница. У нее родилась девочка по имени Стефания. Самым молодым папой стал 15-летний подросток», — сообщает perm.aif.ru со ссылкой на комитет ЗАГС Пермского края.

Самой возрастной мамой стала 56-летняя пермячка. Она назвала свою дочь Ульяной. Среди отцов самым возрастным стал 71-летний житель Перми.

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Самой молодой мамой в Пермском крае в 2023 году стала 13-летняя школьница. Девушка родила дочь. «В 2023 году самой молодой мамой стала 13-летняя школьница. У нее родилась девочка по имени Стефания. Самым молодым папой стал 15-летний подросток», — сообщает perm.aif.ru со ссылкой на комитет ЗАГС Пермского края. Самой возрастной мамой стала 56-летняя пермячка. Она назвала свою дочь Ульяной. Среди отцов самым возрастным стал 71-летний житель Перми.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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